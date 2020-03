Cette fille interprète Dj Arafat à "The Voice": Ce qui lui arrive

Une jeune fille répondant au nom de Miss Audy a impressionné toute la toile après avoir rendu un vibrant hommage à Dj Arafat au concours de chants ''The Voice Afrique francophone''.

Miss Audy, la nouvelle Chouchou des chinois de Dj Arafat

Feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat est incontestablement l'artiste qui a marqué la jeunesse ivoirienne durant ces dix dernières années.

Plus de 7 mois après sa brusque disparition et les obsèques grandioses qui en s'en ont suivies, l'esprit du Beerus Sama est toujours vivace dans les esprits de plusieurs jeunes ivoiriens dont une jeune fille qui se fait appeler Miss Audy.

Prenant part au célèbre concours de chant dénommé ''The Voice Afrique francophone'', elle a pris le risque d'interpréter une chanson de Dj Arafat afin de rendre hommage à ce dernier.

''Cette chanson est très risquée mais je vais quand même l'interpréter. C'est un hommage à Dj Arafat, l'icône de la musique de chez nous, qui nous a quittés. Je veux lui rendre hommage. Les gens disent que ses chansons ne peuvent pas être utilisées à des concours comme The Voice mais moi je vais prouver le contraire", a déclaré Miss Audy.

Cette dernière n'a pas pu retenir ses larmes avant sa montée sur scène. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette jeune fille a véritablement impressionné les spectateurs et deux des quatre membres du jury, à savoir Hiro et la belle Nayanka Bell.

La vidéo de la prestation de Miss Audy à The voice, enflamme la toile depuis ce dimanche matin, suscitant la réaction de plusieurs internautes dont les chinois (fans de Dj Arafat) qui, pour la plupart, ont manifesté leur inconditionnel soutien à cette jeune fille.

Ces derniers ont souhaité que celle-ci soit déclarée lauréate de ce prestigieux concours. "Tu m'as fait pleurer chère sœur. Merci beaucoup pour l'hommage à notre légende et je demande à toute la Chine de te soutenir. Tu a osé et tu a fait cela de tout ton cœur. Merci. Nous, les chinois, nous t'aimons déja très fort. Tu vas gagner ce concours'', a commenté un fan de feu Dj Arafat.