Musique: Nayanka Bell débarque en Afrique du Sud, voici les raisons

La très talentueuse chanteuse ivoirienne, Nayanka Bell, est depuis quelques jours en Afrique du Sud. Voici les raisons de son séjour au pays de Nelson Mandela.

Nayanka Bell, la seule ivoirienne dans le jury de Voice Afrique Francophone

L'ivoirienne Aka Louise de Marilac plus connue sous le nom de Nayanka Bell est incontestablement une des meilleures voix de la musique en Afrique.

Révélée dans les années 1980, elle s'est véritablement imposée comme l'une des pionnières de la musique ivoirienne et a représenté la Côte d'Ivoire a plusieurs événements internationaux à travers le monde.

Longtemps restée loin de la scène musicale en raison d'un conflit foncier qui l'opposait à des individus qui se réclamaient propriétaires des terres que lui a cédées son défunt père dans le département d'Agboville, Nayanka Bell a finalement répondu aux attentes de ses nombreux melomanes qui réclamaient son retour sur la scène musicale.

Consacrée ''plus belle voix d'Afrique aux Lions d'or à Paris en 1994'' et honorée en mars 2019 lors d’une exposition au Musée de l’histoire de l’Immigration à Paris en France, la belle Nayanka a récemment dévoilé deux chansons: "'Seizo'' et ''Demissénou Sabaly'' qui ont été fort appréciées par ses fans.

Pour cette année 2020, l'auteure du titre à succès "Iwassado'' aujourd'hui agée de 57 ans et dont la légendaire beauté est toujours restée intacte, est déjà orientée vers d'autres défis.

Elle a récemment été désignée comme membre du jury de la troisième édition du très célèbre concours de chants ''The Voice Afrique Francophone''.

Elle est d'ailleurs la seule ivoirienne à être membre du jury de ce prestigieux concours. A cet effet, elle sejourne depuis quelques jours en Afrique du Sud où se déroulent présentement les auditions.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la talentueuse chanteuse ivoirienne, qui a vécu des moments assez difficiles relativement à son procès, est très heureuse d'être au pays de Nelson Mandela.

''C’est parti pour une belle aventure avec The Voice Afrique ! Coach Nayanka Bell est déjà prête pour sa future équipe. Restez connectés! De belles surprises vous attendent !'', a-t-elle récemment écrit sur son compte Instagram.

Pour ce concours, le jury est composé de Nayanka Bell, Lokoa Kanza, Charlotte Dipanda et Hiro.