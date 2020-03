Coronavirus : Debordo Leekunfa fait une importante promesse

Après avoir dévoilé une nouvelle chanson intitulée "Que du Saal", le 15 mars dernier, Debordo Leekunfa a dû marquer un coup d'arrêt dans la promotion de son nouveau bijou en raison l'épidémie à Coronavirus. Le Mimi a cependant fait une importante promesse à ses fans.

Debordo Leekunfa : ''Quand on va finir avec le coronavirus, on va se respecter dans ce pays''

La Pandémie à Coronavirus ou du Covid-19 gagne de plus en plus du terrain dans le monde. Parti de la Chine, il y a quelques semaines, le virus s'est propagé assez rapidement en Euope et en Afrique. Un fait qui a donc incité les différents gouvernements à prendre des décisions fermes, afin d'éviter une propagation de la pandémie.

En Côte d'Ivoire, l'une des mesures prises est la fermeture des maquis, des boîtes de nuit et autres espaces de loisirs, afin d'éviter les regroupements. Bien vrai qu'il s'agit d'une mesure sanitaire d'urgence, force est de reconnaitre que cette décision ne fait pas les affaires de certains artites ivoiriens, pour qui ces endroits sont indispensables pour la promotion de leurs différentes chansons.

L'un des artistes ivoiriens à payer le lourd tribu de cette décision gouvernementale est Debordo Leekunfa. Ce dernier a dévoilé, le dimanche 15 mars dernier, une nouvelle chanson intitulée "Que du Saal (Qds)". Alors que le morceau connaissait un franc succès sur les réseaux sociaux, Le Mimi qui se trouve présentement en France, ne peut en aucun cas, sillonner les boites de nuit françaises en raison du confinément. Et c'est exactement la même chose en Côte d'Ivoire, puisque le Préfet d'Abidjan a sillonné ce samedi les espaces chauds de la ville afin de veiller au respect de cette décision.

Conscient du fait que la promotion de son nouveau titre a été freinée par le Coronavirus, Debordo Leekunfa, à travers une publication sur sa page facebook, a fait savoir que cette pandémie ne pourra pas prendre le dessus sur son nouveau concept. ''A cause du confinement, on a dosé un peu...sur la promo. Mais malgré tout ceci, mon Qds ravage tout. Quand on va finir avec cette histoire de Coronavirus, on va se respecter dans ce pays. Apprêtez-vous '', a écrit l'ex-meilleur ami de feu Dj Arafat.