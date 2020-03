Le Pasres veut financer des études pour stopper le Coronavirus

Dans le but de contribuer à l’éradication du Coronavirus ou Covid 19, le Programme d'appui stratégique à la Recherche scientifique (Pasres) a pris une importante décision.

Le Pasres se dresse contre le Coronavirus

L'épidémie de Coronavirus continue de sévir dans le monde. Cette pendémie a déjà occasionné la mort de plus de 26.000 personnes dans le monde.

Un lourd bilan humain auquel s'ajoute une véritable catastrophe économique puisque plusieurs activités sont au point mort en raison de cette maudite maladie.

En Côte d'Ivoire, ce virus meurtrier est aussi présent. Et l'on enregistre officiellement déjà 101 personnes atteintes du Coronavirus.

Même si le virus n'a pas encore fait de morts dans le pays, force est de constater que les autorités ivoiriennes sont en alerte et ont pris de nombreuses mesures sanitaires afin de stopper la propagation de la pandémie.

A côté des actions gouvernementales, des particuliers et autres organisations essaient tant bien que mal d'apporter leurs aides dans la lutte contre le Coronavirus.

Parmi ces bienfaiteurs, l'on peut citer le Programme d'appui stratégique à la Recherche scientifique ( Pasres) qui a décidé de financer des recherches qui pourraient avoir un impact sur l'épidémie du Coronavirus.

L'information émane d'un communiqué signé du secrétaire exécutif de cette importante organisation, Docteur Sangaré Yaya, dont une copie est parvenue à afrique-sur7.fr .

''Dans l'optique de lutter efficacement contre la propagation du Coronavirus (Covid-19) en Côte d'Ivoire, le PASRES invite toute personne physique ou morale à lui soumettre des contributions originales, susceptibles d’avoir un impact positif sur la gestion du risque sanitaire lié à la pandémie du CORONAVIRUS (COVID-19).

Les thématiques suivantes sont encouragées : Gestion de l’information, Gestion des risques, Education pour la santé, Environnement et biosécurité, Approche socio-anthropologique et Gestion des activités économiques.

Le montant maximal alloué pour cet appel est de 15 000 000 FCFA par contribution. Les dossiers sont à envoyer à l’adresse suivante : [email protected]/ [email protected], informe ledit communiqué tout en précisant que la date limite des soumissions est fixée au vendredi 10 Avril 2020.

Le Pasres peut être défini comme un Fonds compétitif de financement de la recherche scientifique, fruit de la coopération ivoiro-suisse.

Ses objectifs stratégiques et spécifiques s'inscrivent dans le cadre global des Objectifs du Développement Durable (ODD). Les objectifs stratégiques sont entre autres la réduction de l'extrême pauvreté et de la faim, l'amélioration de la santé humaine et la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles.