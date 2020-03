Honorées, plusieurs femmes de Port-Bouët remercient leur bienfaiteur

Plusieurs femmes de la commune de Port-Bouët ont été honorées à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme.

Journée internationale des droits de la femme : Des femmes de Port-Bouët honorées

Plusieurs femmes de la commune de Port-Bouët ont été honorées samedi 7 mars 2020 à Adjouffou en prélude à la Journée internationale des droits de la femme celébrée à travers le monde dimanche 8 mars.

Ce sont une centaine de femmes reparties en 22 associations provenant de quatres quartiers de Port-Bouët route de Bassam, à savoir Adjouffou, Jean Folly, Gonzaque et Anani, qui ont reçu des complets de pagnes et bien d'autres lots.

Selon l'intitiatrice de cette activité, Coulibaly Mama, femme leader et présidente d'association, cet événement a été rendue possible grâce à la générosité du Docteur Yaya Sangaré, secrétaire exécutif du Programme d'appui stratégique à la recherche scientifique (Pasres), qui n'a pas boudé le plaisir d'être présent à cette cérémonie.

'' Sans nos mamans, sans nos soeurs, nous ne serions pas sur la terre aujourd'hui, sans elles, il n'y a pas d'avenir... '', a déclaré Docteur Yaya Sangaré avant d'ajouter: ''Je suis donc là pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nos familles, parce que la base d'un pays, c'est la famille. Si ça va dans la famille, ça va aller bien dans le quartier, dans le village, dans la ville et dans le pays. Or vous êtes les piliers de nos familles. C'est la journée internationale des droits de la femme, c'est votre journée, le monde entier a décidé de reconnaitre vos droits, de reconnaître vos qualités, de saluer tout ce que vous faites pour la paix et le développement dans le monde; donc je suis venu très modestement vous saluer''.

Heureuses d'avoir été mises à l'honneur, ces femmes de la commune de Port-Bouët ont adressé leurs sincères remerciements à Dr Yaya Sangaré.

''Les femmes de Port-Bouët, route de Bassam, ont toujours été marginalisées. Nous vous disons grand merci d'avoir pensé à nous. Que Dieu vous rende au centuple ce que vous avez fait'', a affirmé une responsable d'association à l'endroit de leur bienfaiteur.