L'humoriste Ramatoulaye raconte ses inoubliables moments de galère

Lors d'une interview accordée à la chaîne Ivoire Tv Music, le talentueux humoriste ivoirien Ramatoulaye est revenu sur ses moments de galère.

Ramatoulaye : ''Même une cigarette de 25 FCFA, je ne pouvais pas acheter"

Le talentueux humoriste Ramatoulaye est incontestablement l'un des meilleurs de sa génération. Doté d'un impressionnant sens de l'humour, ce jeune comédien a véritablement conquis le public ivoirien, au point d'être sollicité pour de nombreuses prestations à l'international. Cependant Ramatoulaye, perçu aujoud'hui comme l'une des valeurs sûres de l'humour en Côte d'Ivoire, a eu un passé très difficile. Les choses n'ont pas du tout été faciles pour lui.

Invité à l'émission Faha Faha diffusée sur la chaine Ivoire Tv Music, l'humortiste ivoirien est revenu sur ses moments de galère. Cette chaque époque où fumer une cigarette était pour lui un luxe. "En ce moment, je fumais encore. Même une cigarette de 25 fcfa, je ne pouvais pas acheter. Donc j'étais obligé de suivre les gens, c'est-à-dire que le gars est en train de partir en fumant sa cigarette et moi je suis derrière, j'aspire la fumée. A l'époque c'était impossible de fumer avec les grands-frères. Donc moi, je les suivais, et j'aspirais la fumée qu'ils dégageaient, c'est-à-dire que l'odeur me suffisait", a soutenu Ramatoulaye, avant de révéler également qu'il fut un moment où il n'avait même pas d'endroit pour dormir "A part le ventre, il y avait là où on devait dormir. A l'époque, on dormait chez un ami, et son père n'était pas d'accord, donc on dormait quand le père de mon ami dort. Donc à 6 heures, si tu ne t'es pas reveillé qu'il t'a attrapé, tu vas comprendre... ''

Pour rappel, Ramatoulaye a débuté sa carrière dans le showbiz en tant qu'artiste Couper-decaler, avant de se reconvertir dans l'humour. Chose qui lui a d'ailleurs souri, puisqu'il a connu un véritable succès par la suite. '' C'est mon manager qui m'a proposé de faire la comédie, vu que j'avais déjà un talent d'humoriste. C'est ainsi que je me suis essayé à la comédie en 2011, et Dieu merci, ça a marché. En fait, c'était ma chance qui était là, comme tout homme sur cette terre, ce qui est pour toi, tu refuses pour aller faire autre chose, mais c'est quand tu te cognes la tête au mur que tu reviens vers ce qui t'est destiné", a confié Ramatoulaye.