Manu Dibango inhumé dans la stricte intimité familiale: L'adieu de Soro

L'ex président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, a rendu un vibrant hommage à Manu Dibango décédé le mardi 24 mars dernier à l'âge de 86 ans.

Soro Guillaume s'incline devant la mémoire de Manu Dibango

Le Coronavirus a finalement eu raison du célèbre musicien camerounais, Manu Dibango. Le viel homme a rendu l'âme mardi 24 mars dernier.

Une triste nouvelle qui a aussitôt suscité la réaction de plusieurs personnalités culturelles et politiques africaines qui ont rendu un vibrant hommage à cet artiste qui a marqué de façon indélébile l'histoire de la musique africaine.

Parmi ces personnalités, l'on peut citer l'ex président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro qui, à travers un long texte publié sur sa page Facebook, s'est incliné devant la mémoire de l'illustre disparu.

« Manu Dibango a bercé l’enfance et inspiré l’adolescence de nombreuses générations d’africains et de mélomanes de tous les continents. Ce grand fils du Cameroun était un authentique représentant de la culture africaine, et sa carrière musicale était passée, entre autres terres de ce monde, par mon pays natal, la Côte-d’Ivoire, dont il dirigea du reste l’Orchestre de la radiotélévision pendant de belles années. Oui, Manu Dibango était aussi un grand ivoirien, et c’est à tous ces titres de noblesse que toute l’Afrique et le monde de la culture, à l’unisson, le pleurent. Par son œuvre originale et florissante, trempée aux alluvions du jazz, du funk, et des rythmiques africaines traditionnelles, Manu appartient à la dimension des modèles pour toutes les générations, et nous lui en serons éternellement reconnaissants'', a écrit Soro Guillaune.

Puis le Président de Générations et peuples solidaires (GPS) d'ajouter: "Je présente mes plus profondes et fraternelles condoléances à sa famille, au monde de la musique aujourd’hui en deuil, au peuple frère du Cameroun, aux millions de fans du prince du Soul Makossa, et à tous ceux qui, sincèrement, aideront le continent noir à sortir par le haut des défis géopolitiques qui le menacent. Doyen Manu, reposez en paix! Et que Dieu Tout-Puissant vous accorde de continuer d’œuvrer là-haut! Adieu l’artiste ! ''

Notons que Manu Dibango a été inhumé le vendredi 27 mars au Cimetière du Père Lachaise à Paris dans la stricte intimité familiale.