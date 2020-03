Covid-19 : La Côte d'Ivoire proche de franchir la barre des 100 cas

En Côte d'Ivoire, la barre des 100 cas de patients testés positifs au Covid-19, est très proche d'être franchie. Le ministère ivoirien de la Santé a annoncé, jeudi 26 mars 2020, la confirmation de 16 nouveaux cas de contamination; ce qui porte à 96, le nombre de malades du coronavirus

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé, jeudi 26 mars 2020, la confirmation de seize (16) nouveaux cas de contaminations au covid-19.

Le pays compte désormais quatre-vingt-seize (96) cas confirmés de malades porteurs du coronavirus. Les autorités sanitaires informent par ailleurs de 3 cas de guérisons.

La Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, est le troisième pays ouest-africain à compter le plus de malades derrière le Burkina Faso et le Sénégal.

Depuis l'apparition du premier cas en Côte d'Ivoire, il y a 15 jours, le gouvernement ivoirien a arrêté un ensemble de mesures visant à contrer la progression de cette pneumonie virale.

Il a ainsi été décidé de la suspension de tous les vols en provenance des pays ayant plus de 100 cas de contaminations. D'autres mesures encore plus rigoureuses ont suivi quelques jours plus tard.

Le président Alassane Ouattara a décrété lundi 23 mars 2020, l'Etat d'urgence, assorti d'un couvre feu courant de 21 h à 5 h du matin.

Abidjan, la capitale économique ivoirienne, qui enregistre la quasi-totalité des cas confirmés de Covid-19, a été coupée du reste des villes de l'intérieur du pays.

Mais ces mesures semblent insuffisantes pour stopper la vitesse de propagation de cette pandémie. 71 nouveaux cas ont été déclarés positifs en l'espace de 3 jours ( du mardi 23 au jeudi 26 mars 2020) malgré le durcissement des mesures arrêtées par le gouvernement.