Décès de l’épouse de Makosso: Debordo demande l'autopsie du corps

Moins de 24 heures après l'annonce du décès de l’épouse du Général Makosso Camille, Debordo Leekunfa a demandé une autopsie du corps de la défunte.

Debordo Leekunfa: "Makosso...on va s'expliquer. C'est trop facile cette affaire''

C'est malheureusement la triste nouvelle qui enflamme la toile abidjanaise depuis samedi après-midi. En effet, Dame Tatiana Kosséré, épouse du Révérend « Général » Makosso Camille, est décédée.

Un décès qui a surpris plus d'un d'autant plus que le pasteur Couper-décaler, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook jeudi (soit deux jours avant ce décès), s'était affiché avec son épouse qui semblait bien portante et débordante d'énergie.

À en croire certaines sources, Madame Makosso a eu un malaise samedi et a été urgemment conduite dans une clinique où elle devait subir une intervention chirurgicale.

Plongée dans un coma à la suite de cette intervention, elle a malheureusement rendu l’âme quelques heures plus tard. Dès l'annonce de la mort subite de Madame Makosso, de nombreux artistes et autres acteurs du showbiz ivoirien ont adressé des messages de compassion à l'endroit du veuf.

Ariel Sheney, Safarel Obiang, la comédienne Yvidéro, Souleymane Kamagaté et bien d'autres ont manifesté leur soutien au frère ainé de Lolo Beauté.

Pour sa part, Debordo Leekunfa, tout en exprimant sa désolation face à ce malheur, pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond autour de la mort de l'épouse du Général Makosso Camille.

À cet effet, il a proposé qu'une autopsie de son corps soit faite afin de donner la vraie raison de la mort de Tatiana Kosséré, espe Makosso.

''Tatiana Kosséré, Famille Kosséré, j'ai mal. Mais Makosso, on va finir de pleurer; on va s'expliquer. C'est trop facile cette affaire. Je demande une autopsie du corps'', a-t-il publié sur sa page Facebook.

Notons que les relations entre Debordo Leekunda et Makosso Camille ne sont pas au beau fixe. Et ce, depuis la mort de Dj Arafat.

En effet, Le Mimi ne comprenait pas l'engagement du pasteur Makosso à militer pour la pérennisation des œuvres de Dj Arafat, un artiste dont la musique est considérée comme mondaine par l'Église. Il avait donc traité Makosso de « faux homme de Dieu ». Depuis lors, les deux personnalités sont les "meilleurs amis au monde", tant ils ne manquent aucune occasion de se lancer des fléchettes.