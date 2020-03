Guillaume Soro met ses ambitions politiques en berne face au Covid-19

Comme annoncé, Guillaume Soro a adressé son message à ses compatriotes face à la grave crise sanitaire du coronavirus qui menace la Côte d'Ivoire. Eu égard à l'acuité de la situation, le Président de GPS a décidé de ranger au placard ses revendications politiques afin de faire face à cette crise.

Guillaume Soro : « Ce n'est ni le lieu, ni le moment pour les querelles politiques »

Candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2020, Guillaume Soro s'était jusque-là engagé dans une opposition frontale contre le pouvoir de son désormais ancien mentor Alassane Ouattara. Cependant, la propagation du nouveau coronavirus et ses ravages à travers la planète a poussé l'ancien Président de l'Assemblée nationale à une certaine décence.

Aussi, dans son message retransmis en direct sur les réseaux sociaux, le leader de GPS, Générations et peuples solidaires, a-t-il décidé de mettre en « quarantaine » ses ambitions politiques pour faire face à la grave crise sanitaire qui menace ses compatriotes.

« Je vous le dis, le monde entier est brutalement mis à l’arrêt », a-t-il fait remarquer d'entrée, avant d'ajouter : « Ce n’est donc ni le lieu, ni le moment de marteler nos différends et querelles politiques relatifs à l’élection présidentielle d’Octobre 2020, notamment en ce qui concerne la mise en place d’une nouvelle Commission Electorale Indépendante (CEI), le refus du tripatouillage de la Constitution, le refus de la révision non consensuelle du Code électoral, l’audit et la révision de la liste électorale, la confection des Cartes Nationales d’Identité. »

Pour l'ancien Premier ministre, il s'agit certes de « questions cruciales » pour lesquelles « toute l’opposition unie est en total désaccord avec le Gouvernement, et l’a fait savoir dans une déclaration que j’endosse et dont je suis signataire », car étant « des conditions sine qua non à des élections apaisées et à la sauvegarde de notre Nation ».

Cependant, poursuit-il, « pour l’heure, ce qui doit mobiliser notre attention et nos intelligences, c’est le sort de la Nation ivoirienne qui est menacée d’un véritable effondrement ». Le Député de Ferkessédougou propose pour ce faire une « union sacré » de toute la classe politique autour de la Nation ivoirienne.