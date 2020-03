En attendant son discours, Guillaume Soro répond à Alassane Ouattara

Guillaume Soro a promis apporter la réplique au discours d'Alassane Ouattara devant le Congrès Mais en attendant cette adresse, l'ancien PAN continue ses prédications aux Musulmans et par-delà, à ses compatriotes.

Guillaume Soro : « Aucun être humain ne détient la vie d'une Nation »

Vendredi 6 mars 2020, c'est jour de prière pour la communauté musulmane. Belle opportunité pour Guillaume Soro de s'adresser à nouveau aux pratiquants de cette religion, comme à son habitude.

Prenant pour base les versets 51 et 52 de la 16ème Sourate du Coran, An-Nahl, l'ancien séminariste écrit sur sa page Facebook : « Ne prenez pas deux divinités. IL n’est qu’un Dieu unique. Donc, ne craignez que moi. C’est à Lui qu’appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre ; c’est à Lui que l’obéissance perpétuelle est due. Craindriez-vous donc, d’autres qu’Allah ? »

A travers cette exhortation, l'ancien Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire entend interpeller toutes personnes qui idolâtrent des mortels, « qui abandonnent leur dignité devant des dieux de chair et de sang autoproclamés ». Appelant ainsi ses semblables à cultiver « une constante humilité » quel qu'ils soient.

Poursuivant, le leader de GPS, Générations et peuples solidaires, ajoute encore plus incisif : « Aucun être humain ne détient à lui tout seul, sa propre vie, celle des autres, celle d’une nation ou celle de l’humanité. Tout vient de Dieu et Tout revient à Dieu. IL N’Y A DE DIEU QUE DIEU ! Celui qui prétend le contraire est un usurpateur, un descendant direct d’Ibliss. Gardons-nous de ce péché gravissime ! Cultivons l’humilité, car le Temps est l’autre nom de Dieu. Et Dieu est Amour. »

Cette dernière intervention semble s'adresser au président Alassane Ouattara, qui a annoncé, ce jeudi, sa volonté de transmettre le pouvoir à une jeune génération.