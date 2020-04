Covid-19: Soro Guillaume plaide pour le retour de Gbagbo et Blé Goudé

Soro Guillaume a profité de son adresse à la Nation sur la crise du coronavirus pour glisser le dossier de Laurent Gbagbo et Charles Goudé sur la table d'Alassane Ouattara. Le Président de GPS plaide auprès du président ivoirien pour le retour en Côte d'Ivoire des deux Ivoiriens jugés par la CPI.

Soro Guillaume se mue en avocat de Gbagbo et Blé Goudé

Après les avoir combattu politiquement et militairement, Soro Guillaume s'est désormais lancé dans une véritable plaidoirie en faveur de l'ancien président, Laurent Gbagbo, et le ministre de la Jeunesse de son dernier gouvernement, Charles Blé Goudé. Pour le Président de Générations et peuples solidaires (GPS), le temps de la belligérance est totalement révolu. L'heure est désormais à la réconciliation nationale.

Voilà pourquoi l'ancien Chef du Parlement ivoirien interpelle le Chef de l'Etat ivoirien, le Président Alassane Ouattara, pour qu'il donne un important coup de pouce aux retrouvailles entre les Ivoiriens, divisés par une décennie de crise militaro-politique.

Intervenant au sujet de la crise sanitaire du Covid-19, qui fait des ravages à travers le monde, le candidat déclaré de la présidentielle 2020 a déclaré : « Cette pandémie doit être l’occasion de réconcilier les Ivoiriens entre eux, afin de les amener à gommer leurs différences pour se tenir, en tant que Peuple uni, face à l’adversité. »

Avant d'ajouter : « Libérez les prisonniers politiques et tous ceux qui sont enfermés pour des délits mineurs, comme le recommande les Nations Unies ! Remettez en liberté tous ces pères de famille, dont vous connaissez personnellement certains. »

A propos des deux Ivoiriens transférés devant la Cour pénale internationale, l'ancien chef rebelle a ainsi plaidé auprès de son ancien mentor : « M. le Président de la République, je vous conjure, faites un geste de réconciliation à l’endroit de l’ancien président Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé. Cela vous grandira et le peuple vous le revaudra. La Côte d’Ivoire attend cela de vous. »

Notons que Soro Kigbafori Guillaume est lui-même en exil à Paris après son retour manqué en Côte d'Ivoire, le 23 décembre dernier. Il est poursuivi par la justice ivoirienne pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'Etat et détournement de deniers publics.