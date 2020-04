Tina Glamour débarque chez le pasteur Makosso: Ce qu'il s'est passé

La mère de Dj Arafat, Tina Glamour s'est rendue au domicile du révérend Makosso Camille afin de lui présenter ses condoléances relativement au décès de son épouse.

Tina Glamour à Makosso: ''Je resterai avec toi, Yako... je t'aime mon fils''

Le révérend général Makosso Camille est très proche de la mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour. On se souvient encore de la visite qu'il a rendue à cette dernière quelques jours après l'inhumation du boss de la yorogang où Logbo Valentine avait révélé sa proximité avec le roi de la marmaille.

''Le général Makosso m'a toujours soutenue dans l'ombre...c'est le plus Ziguéhi des pasteurs mais Dieu aime les gens qui sont farouches parce que le diable, il faut le cogner. Il ne faut pas t'amuser avec lui'', avait soutenu Tina Glamour.

Quand Makosso affirmait ceci: ''Il est plus qu'important qu'après les obsèques organisées par l'Etat de Côte d'Ivoire, ceux qui aiment Arafat, viennent saluer la famille. Et nous, la famille Makosso, moi et ma soeur Lolo Beauté, nous avons décidé de venir saluer la maman. Nous avons pris un engagement devant la nation que nous sommes venus honorer. Nous sommes venus avec notre ''pecto'' pour saluer la maman. Ce n'est pas grand-chose, mais la maman a pu obtenir quelque chose de son fils qui est le général Makosso''.

Ayant appris le décès de l'épouse du général Makosso, la mère de Dj Arafat n'est pas restée en marge de cet élan de solidarité à l'endroit du nouveau veuf.

Elle s'est donc rendue au domicile de ce dernier afin de lui présenter ses condoléances. Ne pouvant retenir ses larmes face à la tristesse du général Makosso et de ses filles, Tina Glamour a tout de même adressé des mots de reconfort au frère ainé de Lolo Beauté.

''Pour venir içi, c'était très difficile. Je n'ai pas encore fini de pleurer Ange Didier. Regarde Dieu ...c'est pas facile ...c'est toi qui m'a soutenue quand j'ai perdu mon fils. Que Dieu te soutienne. Je suis et je resterai avec toi, Yako... je t'aime mon fils'', a déclaré Tina Glamour tout-en pleurs.