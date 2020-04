Coronavirus: Didier Drogba fait des dons à Treichville

Alors que l’épidémie de Coronavirus continue de gagner du terrain en Côte d’Ivoire, l’ancien capitaine des Eléphants footballeurs, Didier Drogba, a décidé d’apporter son soutien aux populations démunies.

Coronavirus: Didier Drogba aux côtés des populations

Le Coronavirus ou Covid-19 continue de se propager en Côte d’Ivoire. Dans l’objectif de faire face à cette maladie, les autorités ivoiriennes ont pris plusieurs mesures d’urgence qui impactent négativement les activités des populations qui, pour certaines, n’arrivent plus à joindre les deux bouts.

Conscientes de cette situation, de nombreuses personnalités culturelles, politiques, sportives et bien d’autres, ont décidé d’apporter leur soutien aux populations défavorisées.

L’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire n’est donc pas resté en marge de cet élan de solidarité. Par le biais de sa fondation, l’ex international ivoirien a décidé d’offrir 5000 Kits aux populations de la ville d’Abidjan.

Et le top départ de la série des dons, fut donné dans la commune de Treichville qui a reçu la visite de la Directrice exécutive de la fondation Didier Drogba, Mme BREKA Mariam ce lundi 06 Avril 2020.

''La nouvelle qui nous réunit aujourd'hui est grave, très grave. Le Covid19, comme on l'appelle, est une maladie qui peut conduire à la mort. Elle a déjà tué des milliers de personnes dans le monde. Et elle est maintenant ici chez nous (...) C'est pour soutenir la stratégie de l'Etat que la Fondation Didier Drogba a pris certaines dispositions et projeté certaines actions en l'occurrence la distribution de 5000 kits alimentaires, dans plusieurs communes d'Abidjan dont Treichville...'', a soutenu la directrice de la Fondation Didier Drogba.

Le coût individuel du kit pour le soutien d’une famille est de 50 euros soit 32.800 fcfa. Et le contenu est le suivant : sac de riz, bouteille d'huile, sac de sucre, carton de savon et surtout des flacons de 500ml chacun de gel hydro alcoolique.

La Fondation Didier Drogba mène cette opération d’envergure avec l’Union Européenne (UE) et la Fondation Magic System. La campagne va s'étendre dans les jours à venir dans d'autres communes de la ville d’Abidjan et de l’intérieur du pays.