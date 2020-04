Coronavirus: Didier Drogba très en colère contre des médecins français

L'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, est très remonté contre deux médecins français. Voici les raisons.

Didier Drogba: ''L'Afrique n'est pas un laboratoire''

Le Coronavirus ou Covid 19 continue de sévir à travers le monde. Depuis le jeudi 2 avril, on recense plus d’un million de personnes contaminées par le Covid-19, avec plus 26 mille morts.

Des chiffres qui témoignent de l’incroyable propagation de ce virus assassin. Trouver un remède à cette maladie est plus que jamais primordial.

Le sujet a d'ailleurs fait l'objet d'un débat sur la chaîne française LCI entre deux médecins français dont les propos continuent d'alimenter la toile.

Il s'agit notamment du médecin Jean-Paul Mira, chef de la réanimation à l’hôpital Cochin de Paris, et de Camille Locht, directeur de recherches à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), un établissement public à caractère scientifique et technologique français spécialisé dans la recherche médicale.

Les deux médecins français échangeaient en effet sur des études relatives à un vaccin contre le coronavirus notamment celles qui se concentrent autour du vaccin BCG.

Jean-Paul Mira a suggéré de réaliser ces études en Afrique. “Si je peux être provocateur, est-ce qu’on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n’y a pas de masques, pas de traitements, pas de réanimation? Un peu comme c’est fait d’ailleurs pour certaines études sur le Sida. Chez les prostituées, on essaie des choses parce qu’on sait qu’elles sont hautement exposées et qu’elles ne se protègent pas”, a-t-il déclaré.

En face, son interlocuteur, Camille Locht, a, lui, approuvé la proposition en affirmant que: “Vous avez raison. On est d’ailleurs en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement''.

Des propos qui ont suscité la colère de plusieurs célébrités africaines dont l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, qui, à travers une publication sur sa page Facebook, a dénoncé ces propos tendant à ridiculiser les pays africains.

''Il est inconcevable que nous continuons à accepter ceci. L'Afrique n'est pas un laboratoire. Je dénonce vivement ces propos graves, racistes et méprisants! Aidez-nous à sauver les vies en Afrique et à stopper la propagation de ce virus qui déstabilise le monde entier, au lieu de nous envisager comme cobayes. C'est aberrant! Les dirigeants Africains ont la responsabilité de protéger les populations de ces complots abominables. Que Dieu nous protège", a-t-il écrit.