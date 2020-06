Dj Lewis accuse: "Arafat serait tranquillement à la MACA en train..."

Plus 9 mois après le décès d'Ange Didier Houon alias Dj Arafat, son ami et collègue Dj Lewis a fait savoir que la mort du roi du Couper-décaler aurait pu être évitée.

Pour Dj Lewis, Dj Arafat aurait dû aller en prison

Le big boss de la Yorogang, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, a perdu la vie le 12 août 2019 à la suite d'un grave accident de moto survenu la veille en pleine célébration de la fête de Tabaski. Agé de seulement 33 ans, Arafat Dj a quitté la terre des hommes dans la fleur de l'âge. Une brusque disparition que ne digère toujours pas ses millions de fans à travers le monde ainsi que certains de ses ex collègues dont Dj Lewis qui estime que la mort de Dj Arafat aurait pu être évitée.

Évoquant la condamnation de Dj Arafat à un an de prison ferme par la justice ivoirienne, l'auteur du titre à succès ''Grippe aviaire'' a fait savoir que si son défunt ami avait tranquillement purgé sa peine, il serait aujourd'hui en vie.

«La prison n’est pas une fatalité. Dans tout ce qui peut nous arriver comme épreuve dans cette vie, il y a toujours quelque chose qu’on tire comme expérience et qui nous grandit et nous fortifie ... Voyez-vous, à un moment donné de son vivant, mon jeune frère Arafat, paix à son âme, se permettait tout au point de penser qu’il était un intouchable. Il y a eu un procès contre lui en 2018 et un mandat d’arrêt avait été lancé contre lui alors qu’il était en France. Il n’est pas rentré au pays. Il a fallu la grâce présidentielle qui avait été faite en 2018 pour qu’il revienne en Côte d’Ivoire plusieurs mois après », a expliqué Dj Lewis sur Vibe radio.

Puis d'ajouter: «Si Arafat avait accepté d’aller purger sa peine en prison, c’est clair que toute cette dépression qu’il a vécue à son retour au pays et puis ensuite l’accident tragique de moto; tout ça ne serait pas arrivé. Parce qu’en ce moment-là, il ne serait pas en liberté, il serait tranquillement à la MACA en train de purger sa peine. Il allait sortir grandi après comme un Mandela et également voir sa côte de popularité encore grimper aujourd’hui… Mais dommage !».

Pour rappel, Dj Arafat avait été condamné à 12 mois de prison ferme assortis d’une amende de 20 millions F Cfa par le tribunal d’Abidjan-Plateau pour coups, blessures et acte de cybercriminalité. Une plainte avait été portée contre lui après qu'une vidéo a été partagée sur internet en janvier 2018 où l'on pouvait apercevoir le chanteur déshabiller et tabasser un de ses protégés. Pour justifier son acte, Arafat avait avancé qu’il avait agi ainsi pour corriger son jeune protégé qui avait fumé de la drogue dans sa maison.