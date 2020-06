Incroyable: Eudoxie Yao vend ses ''vieux dessous'' à 5 millions FCFA

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, a fait une publication sur son compte Instagram qui enflamme la toile depuis quelques heures.

Eudoxie Yao vend ses caleçons déjà portés

La bimbo ivoirienne Eudoxie Yao est incontestablement l’une des grandes stars des réseaux sociaux en Côte d’Ivoire. Révélée il y a une dizaine d’années grâce à des vidéos postées sur la toile, la Kimkardashian africaine qui dit avoir longtemps été l’objet de railleries en raison de sa corpulence, n’a aujourd’hui plus honte. Très suivie sur la toile, la jeune dame a pris l’habitude de brandir fièrement son énorme postérieur qu’elle appelle affectueusement ‘’le passeport‘’. Ces fesses plantureuses devant lesquelles nul ne peut rester insensible, lui ont effectivement ouvert de nombreuses portes à travers le monde.

Régulièrement sollicitée pour des prestations à l’extérieur de la Côte d'Ivoire, notre Eudo nationale a reçu les Prix de l’Icône de la beauté africaine et de la Femme la plus influente d’Afrique au Congo Brazza en 2017. Elle a également reçu le trophée de la femme la plus influente d'Afrique lors de la 5ème édition des People's Awards de Ouagadougou au Burkina Faso.

Cependant la bimbo ivoirienne est régulièrement impliquée dans des polémiques sur la toile. Quelques semaines après l’affaire de l’incroyable anniversaire d’Emma Lohoues, Eudoxie Yao a encore fait parler d’elle après une publication sur son compte Instagram. Elle a, en effet, annoncé la mise en vente de ses dessous déjà utilisés. ‘’Mes bébé, je vends de la lingerie à seulement 100 dollars et ce que j’ai déjà portée est à 5 millions par lingerie‘’, a-t-elle annoncé.

Une publication qui a bien évidemment suscité de nombreux commentaires sur la toile. ‘’Toi grosse comme ça, ton caleçon ne peut pas rentrer à quelqu’un. Même si on paye, on ne peut pas porter... Caleçon de dinosaure... T'es unique tantie c'est bon », a commenté un internaute.