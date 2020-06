Un mécène du showbiz "éperdument amoureux" de Claire Bahi

Le dénommé Aimé Monoko, régulièrement cité dans les chansons de nombreux artistes ivoiriens et également présenté comme le père spirituel des artistes, ne manque pas d’admiration pour la nouvelle chantre de l’Eternel, Claire Bahi.

Aimé Monoko: ‘’Je suis éperdument amoureux de cette onction que dégage Claire Bahi ’’

L’ex première dame du Couper décaler, Claire Bahi, désormais chantre de l’Eternel, ne regrette pas la nouvelle voie qu’elle a empruntée, quelques semaines seulement après le décès de son ami et frère Ange Didier Houon alias DJ Arafat. Bien au contraire, La Mama a des regrets pour avoir contribué à pervertir la jeunesse ivoirienne dans les années antérieures.

''Comment une personne peut s'habiller en laissant entrevoir ses seins, dans des tenues très sexy et venir remuer ses reins devant les gens. Tout cela, c'est de la perversité. Oui, j'ai perverti la jeunesse et je regrette'', a récemment déclaré Claire Bahi lors de l’émission peopl’Emik diffusée sur La 3. ''Aujourd'hui, j'ai la paix ; ce qu'on n'a pas dans le Couper-décaler. Et quand tu as la paix, tout va bien pour toi ; la paix du cœur, la paix intérieure...Le Seigneur est en train de changer ma vie...'', avait-elle ajouté.

Cette nouvelle personnalité que reflète Claire Bahi impressionne plusieurs personnes dont le dénommé Aimé Monoko, souvent présenté comme le père spirituel et l’ami des artistes ivoiriens. "C'est maintenant que je remarque la beauté de Claire Bahi. Je suis éperdument amoureux de cette onction que dégage Claire Bahi. Je fonds en admiration pour sa nouvelle vie religieuse. Oui! Claire est devenue encore plus belle‘’, a confié Aimé Monoko à Media Prime.

Puis d’ajouter: ‘’Mon épouse et moi le remarquons chaque fois qu'elle passe nous voir á la maison. "Dieu va faire", sa phrase fétiche qu'elle accompagne d'un sourire chaque fois qu'on lui soumet une situation. "Ma fille" Claire Bahi dégage des ondes de positivité, qui forcent respect et admiration. Claire, continue sur cette voie. Tu as vraiment choisi la bonne part", a-t-il affirmé.