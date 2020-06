Côte d'Ivoire: Le mariage de Claire Bahi reporté, ce qui a tout mélangé

Devenue chantre de l'Éternel, l'ex première dame du Couper-décaler, Claire Bahi, s'est donnée pour mission de convertir ses anciens collègues au christianisme.

Claire Bahi: ''Comment une personne peut s'habiller en laissant entrevoir ses seins (...) J'ai perverti la jeunesse et je regrette''

L'artiste Claire Bahi, devenue chantre de l'Éternel après le décès de son frangin Ange Didier Houon alias Dj Arafat, n'est vraiment plus disposée à retourner dans son ancien milieu. Et elle l'a fait savoir à nouveau, vendredi, à l'émission Peopl'Emik de la télévision La 3.

Interrogé sur les moments forts de ses années Couper-décaler, Claire Bahi a affirmé qu'en tant que nouvelle fidèle chrétienne, elle ne voit pas un seul moment de son ancienne vie qui l'aura véritablement marquée. La Mama dit avoir plutôt d'énormes regrets pour avoir contribué à pervertir la jeunesse ivoirienne.

''Comment une personne peut s'habiller en laissant entrevoir ses seins, dans des tenues très sexy et venir remuer ses reins devant les gens. Tout cela, c'est de la perversité. Oui, j'ai perverti la jeunesse et je regrette'', a déclaré Claire Bahi qui a également affirmé avoir retrouvé la paix intérieure. ''Aujourd'hui, j'ai la paix; ce qu'on n'a pas dans le Couper-décaler. Et quand tu as la paix, tout va bien pour toi; la paix du coeur, la paix intérieure...Le Seigneur est en train de changer ma vie...'', a-t-elle ajouté.

N'étant plus prête à retourner dans le Couper-décaler, Claire Bahi veut désormais convertir au christianisme ses anciens collègues. ''Ma mission première, c'est de parler de Jésus aux acteurs du Couper-décaler. La dernière fois, j'étais en communication avec Debordo Leekunfa et je lui ai dit qu'il va bientôt faire l'œuvre de Dieu. Il m'a dit quand Dieu l'appelera, il va répondre'', a-t-elle confié.

Claire Bahi a également fait savoir qu'elle a un homme avec qui elle partage sa vie. ''Je suis avec un homme depuis janvier 2014. Nous avons déjà fait le mariage coutumier. On devrait se marier en Avril mais à cause du Coronavirus, on a dû reporter mais le mariage aura lieu très bientôt...Je dis merci à ce grand monsieur qui est mon mari. Il m'a vraiment supportée pendant tout ce temps...'', a-t-elle témoigné.