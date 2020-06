Zouglou: Micou Izé Izé, la célébrité l'a-t-il rendu ingrat ?

Micou Izé Izé est la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux en Côte d’Ivoire. Cependant, il est sévèrement critiqué pour avoir tourné dos au groupe "100 façon" dans lequel il exerçait en tant que danseur. Le chargé de communication du groupe Zouglou que nous avons joint au téléphone, nous a détaillé l’histoire avec "le ventripotent du zouglou".

Micou Izé Izé a-t-il trahi le groupe zouglou "100 façon" ?

Il est incontestablement la grosse révélation des réseaux sociaux en cette période post confinement. Le dénommé Micou Izé Izé s’est fait une renommée grâce à une vidéo dans laquelle il exécutait des pas de danse assez particuliers. Depuis lors, Micou est sollicité par les médias et sa présence est aussi demandée à de nombreux spectacles.

Cependant le buzz de ce dernier est entaché d’une vive polémique qui suscite de chaudes discussions sur la toile. En effet, la chanson qui accompagne les prestations de Micou Izé Izé, est bien celle du groupe zouglou, auteur du titre "Adama Natô", au sein duquel il exerce en tant que danseur.

A cause du fait qu'il se rende seul à certaines cérémonies, il est traité d’ingrat par de nombreux internautes qui l'accusent d’avoir tourné le dos à ceux là mêmes qui lui ont tendu la main.

Joint au téléphone par Afrique-sur7.fr, le chargé de communication du groupe, Takoué Mike Eddy, a expliqué dans les moindres détails l'aventure entre son groupe et Mikou Izé Izé.

"Le groupe 100 façon devrait lancer un nouvel album depuis le 16 août, mais en raison du décès de Dj Arafat, nous avons été dans l’obligation de rejeter le lancement officiel de l’album... La deuxième date que nous avions fixée était le 1er avril 2020, et le Coronavirus a encore tout bouleversé. Et c’est ainsi qu’il y a eu la fuite de la vidéo de Micou qui a fait le buzz", a-t-il expliqué.

Il précise par ailleurs : "Micou nous a toujours accompagnés dans nos différentes soirées; il est manager dans un maquis à Yopougon, et quand on a des prestations, on l'appelle. Il est même dans le clip de la chanson ‘’ izé izé''. En réalité, le titre de la chanson, c’est ''Mon Zouglou‘’. Izé Izé est un refrain de la chanson, mais c'est lorsque Micou a écouté la chanson qu'il a créé le pas de danse qu'on voit sur les réseaux sociaux. Quand sa vidéo a commencé à faire le buzz, nous nous sommes dit que c’est la famille, le succès part toujours d’un déclic, pourquoi ne pas en profiter. Mais on n'a jamais écarté Micou. La preuve, nous avons lancé l'album de 16 titres le 5 juin dernier, et Micou était là…‘’.

Cependant, Takoué Mike Eddy a révélé que depuis le déclenchement du buzz, Micou a des attitudes qui font croire qu'il tente de tourner le dos aux "100 façons". Une attitude qui n’est pas du tout appréciée par l’ensemble du groupe.

"Mais Micou n’a jamais fait la promotion de l'album. Quand on l’invite à des émissions, il n’en parle jamais. On lui a fait cette remarque, il a dit qu’il allait revoir sa copie mais là, on constate que Micou s’est créé un staff managérial. C’est bizarre… Nous étions jeudi sur une radio de la place et c’est là-bas qu’on apprend qu’il était présent à un mariage, et la vidéo a encore circulé sur le net. A la base, Micou, ce n’est pas un danseur professionnel. C’est par rapport à la danse qu’il a créée qu’on a essayé de le valoriser. S’il se comporte de la sorte, nous serons obligés de prendre des dispositions fermes…", affirme le communicant.

Avant de lancer un message à Micou Izé Izé : "Nous demandons à Micou de se ressaisir parce qu’il n'est pas encore tard", a-t-il renchéri.