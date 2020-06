Côte d’Ivoire : Tournant décisif dans la carrière de Wilfried Zaha

Âgé de 27 ans, Wilfried Zaha, ailier international ivoirien de Cyrstal Palace est au centre de convoitises pour ce mercato d’été 2020. Lié aux Eagles jusqu’à juin 2023, il pourrait être tenté de franchir un palier dans sa carrière.

Wilfried Zaha enfin dans un grand club?

Promis à une belle carrière lors de ses débuts avec Cyrstal Palace en 2010, Wilfried Zaha a été recruté par Manchester United en 2013. À Old Trafford, l’Ivoirien a eu du mal à faire son trou. Après des prêts à Cardiff City et Crystal Palace, le feu follet est revenu définitivement en 2015 à Palace où il a trouvé la stabilité. Depuis, Wilfried Zaha qui peut évoluer à tous les postes en attaque s’éclate. Cette saison, il a signé 6 buts en 32 matchs livrant à plusieurs reprises des prestations abouties. De quoi attirer l’attention de clubs plus huppés que Palace. Selon plusieurs sources, Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain suit le joueur ivoirien. Il en est de même pour Chelsea et Manchester United. La piste menant au "nouveau riche", Newcaste a aussi été évoquée.

L’Éléphant bloqué par Palace?

Si ces prestations plaident en faveur d’un transfert de Wilfried Zaha vers un club plus ambitieux, Crystal Palace ne l’entend pas de cette oreille. Les pensionnaires de Selhurst Park avaient sorti les barbelés pour leur attaquant la saison dernière en refusant une offre de plus de 60 millions d’Euros venue d’Everton. Les Eagles pas très chauds pour libérer leur joueur ont réclamé un montant plus élevé qui a fini par refroidir les Tofees. À l’époque, Wilfried Zaha qui disputait la Coupe d’Afrique des Nations avec les Éléphants de Côte d'Ivoire n’avait pas caché son mécontentement. Roy Hodgson avait même révélé que son attaquant "en voulait aux dirigeants". Cette saison, le scénario pourrait se répéter. En effet, selon plusieurs sources, Palace n’aurait aucune intention de céder son joueur lors de son mercato. Les clubs anglais grâce aux droits télé ont bien souvent les moyens de résister aux offres les plus folles.

Pour Zaha, le haut du tableau c’est maintenant

Vif et doté d’excellentes qualités de percussion, Wilfried Zaha peut valablement prétendre à jouer plus que le milieu de tableau anglais avec Crystal Palace. Le natif d’Abidjan a aujourd’hui atteint la maturité et est sans doute dans la meilleure période de sa carrière. Proche de 30 ans, le joueur qui boucle sa 10e année en pro doit quitter le club du sud de Londres s’il veut enfin ajouter plus que le Community Shield remporté en 2013 avec United à son palmarès. L’Ivoirien devra prendre une décision même s’il parait difficile pour lui d’aller au bras de fer avec un club qui l’a formé et qui n’a pas hésité à lui donner une chance quand sa carrière à United stagnait.