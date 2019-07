CAN 2019 : Eliminés, les Eléphants font leur retour au bercail

D’après une note du directeur exécutif de Fédération ivoirienne de football (FIF), les Eléphants de Côte d’Ivoire vont faire leur retour au pays ce samedi dans l’après-midi.

Les Eléphants reviennent sans gloire de la CAN 2019.

A en croire la Fédération ivoirienne de football (FIF), les Eléphants vont effectuer leur retour en Côte d’Ivoire ce samedi. C’est une note signée par Sam Etianne, le directeur exécutif de la FIF, qui révèle cette information.

« La Fédération ivoirienne de football (FIF) annonce aux clubs, à la presse et au public sportifs qu’après leur élimination en quarts de finale de la CAN Egypte 2019, la délégation officielle de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire arrive à Abidjan par vol spécial, le samedi 13 juillet 2019 à 16h à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny », peut-on lire.

Le responsable invite le grand public à réserver un « accueil chaleureux » à Ibrahim Kamara et ses poulains. « La FIF appelle la presse et les populations à réserver un accueil chaleureux aux vaillants Eléphants », ajoute-t-il. Reste à savoir si cet appel sera suivi. Les Eléphants reviennent de la CAN 2019 les mains vides comme il y a deux ans.

Cette fois, les Ivoiriens ont quand même pu atteindre les quarts de finale de la compétition, éliminés aux portes des demi-finales par les Fennecs d’Algérie (1-1, 4-3 après TAB). Au niveau comptable, les Eléphants affichent un bilan peu reluisant malgré leur dernière prestation plutôt appréciée contre l’Algérie. En Egypte, les Ivoiriens se sont imposés à trois reprises et ont cédé deux fois, dont une fois aux tirs au but en quarts de finale de la CAN 2019.