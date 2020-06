Oscar le motard sort des secrets sur la moto de l'accident de Dj Arafat

Accusé par Tina Glamour d’avoir subtilisé la moto avec laquelle Ange Diider Houon alias Dj Arafat a eu son tragique accident, Oscar le motard a dit sa part de vérité.

Oscar le motard: ‘’Arafat n’avait pas les papiers de la moto"

La mère de feu DJ Arafat, Tina Glamour, a récemment accusé Oscar le motard de s'être accaparé la moto avec laquelle son fils a eu l'accident tragique qui lui a coûté la vie en août 2019.

‘’Les chinois, la moto qui a tué Arafat, c’est Oscar qui l’a récupérée au 22e arrondissement. Tu l’as retapée; tu l’as revendue mais l’argent est où? Mon fils n’est pas une libellule. Je n’ai pas accouché un guichet automatique‘’, avait lancé Tina Glamour.

Invité vendredi à l'émission Peopl’Emik sur La 3, Oscar le motard a expliqué que Dj Arafat n’était pas le véritable propriétaire de la moto en question. Le fils de Tina Glamour l’avait prise chez un vendeur de motos appelé Jo Bleck, mais n’avait pas encore fini de payer la totalité du montant que valait cette moto.

Cependant Oscar le motard a fait savoir que la mésentente avec la mère de son défunt ami qu’il considérait comme son propre petit-frère, ne date pas d’aujourd’hui.

‘’Moi, je suis habitué aux injures de Maman Tina. Quand Arafat était en vie, elle se disait que c’est moi qui avais mis son fils dans la moto. Quand elle me voit dans un maquis en train de boire avec mes amis, elle vient déchirer mes habits; elle me tape avec les chaises et moi je quittais les lieux… Sincèrement, c’est une femme de qui j’avais beaucoup peur… Un jour, j’étais avec Arafat au studio quand Maman Tina est venue. Je me suis caché. Arafat a dit que ça ne pouvait plus continuer. Il nous a fait asseoir; il lui a dit de me laisser tranquille parce qu’elle ne sait pas ce que j’ai fait pour lui…Et aujourd’hui son fils est mort. Moi, je veux toujours aller la voir mais c’est elle qui m’effraie‘’, a-t-il confié.

Oscar le motard est revenu sur cette affaire de moto qu’il aurait récupérée après la mort de son frangin. ‘’Jo Bleck m’a demandé de récupérer l’épave vu que je lui fais perdre de l’argent. Arafat n’avait pas les papiers de la moto. C’est Jo Bleck qui les avait… Pour prendre une moto à la police, il faut les papiers … Donc je lui ai demandé de venir avec les papiers et je l’ai accompagné dans les démarches pour récupérer la moto’’, a expliqué Oscar le motard.