Un proche de la famille d'Arafat: "Laissez Tina Glamour vivre en paix''

Un proche de la famille de feu Dj Arafat, ne supporte plus que la mère du défunt artiste, Tina Glamour, et sa famille soient régulièrement vilipendés sur les réseaux sociaux. Il l'a fait savoir dans un communiqué dont copie nous a été transmise.

Attaques récurrentes contre Tina Glamour: Un Ivoirien vivant au Royaume Uni prend position

La chanteuse ivoirienne Logbo Valentine alias Tina Glamour a été durement éprouvée par le brusque décès de son unique garçon Ange Didier Houon alias Dj Arafat survenu le lundi 12 août 2012 à la suite d'un tragique accident de moto. Un véritable coup de massue que la Spendja ne pourra pas oublier de sitôt.

''Non, c'est à vie. Cet enfant était spécial pour moi parce qu'il est mon fils unique. Il n'y a personne d'autre qui pourra remplacer Ange Didier. Jusqu’aujourd’hui, je ne crois pas. Il y a des moments où je suis assise chez moi et je me dis: mais Ange Didier, tu m'as fait ça? Tu es vraiment parti? A 33 ans, c'est trop tôt, c'est une partie de moi qui est morte, une moitié. Mais comme je suis vivante, si je pouvais donner ma vie pour que mon fils revienne. J'ai dit à Dieu, c'était injuste. Il n'a même pas eu 40 ans, pour dire 50 ans mais Dieu seul sait ce qu'il fait", déclarait Tina Glamour.

''Mon coeur est déchiré. C'est plus que la douleur de l'enfantement; c'est plus qu'une séparation; c'est la douleur de perdre l'enfant que toi-même tu fabriques. C'est l'enfant qui enterre ses parents. Ange Didier ne devait pas me faire ça'', a récemment confié Tina Glamour dans une interview vidéo accordée à Opéra News.

Cependant, force est de constater que la mère du roi du Couper décaler est régulièrement vilipendée sur la toile. Ses sorties sont parfois mal interprétées par de nombreux internautes qui n'hésitent pas à lui tirer dessus. Une situation qui exaspère certains de ses proches dont un certain Doua Téa Joseph résidant au Royaume Uni.

Ce dernier a exprimé son ras-le-bol dans un communiqué adressé à Afrique-sur7. ''Franchement, il serait important voire moral de laisser Mme Tina Spencer, la mère de feu Dj Arafat, et sa famille vivre en paix... Laissez-les vivre en paix. Chaque famille a ses propres problèmes. Laissez-les vivre'', a-t-il imploré. Mais reste à savoir si l'appel lancé par le Sieur Doua Téa aux détracteurs présumés de Maman Tina l'entendront de cette oreille, surtout que ceux-ci n'interviennent que lorsque Tina Glamour publie elle-même des vidéos sur la toile ou fait des sorties publiques.

Logbo Valentine a célébré son 55e anniversaire le dimanche 14 juin 2020 à Cocody-Angré. Un événement qui a eu lieu en présence de plusieurs proches de son défunt fils tels que la belle Carmen Sama (veuve de Dj Arafat), Badro Escobar, Arnaud Jaguar, Olokpatcha l'empereur et bien d'autres.