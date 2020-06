L'anniversaire de Tina Glamour boycotté par Ézéchiel (?): Maël réagit

La chanteuse ivoirienne, Tina Glamour, mère de feu Ange Didier Houon alias Dj, a soufflé sur sa 55e bougie dimanche 14 juin 2020.

Quand l’ombre de Dj Arafat plane sur l'anniversaire de Tina Glamour

La mère de feu Dj Arafat, Dame Logbo Valentine alias Tina Glamour a célébré son 55e anniversaire le dimanche 14 juin 2020. Un anniversaire assez spécial puisqu'il s'agissait du tout premier depuis le décès de son unique garçon Ange Didier Houon survenu le 12 août 2019 à la suite d'un tragique accident de moto.

Pour ce jour assez spécial, La Spendja a eu droit à un joli message de son petit-fils, Maël Houon qui, comme à l'occasion de la fête des mères, a une fois de plus honoré sa grand-mère.

''Coucou Mami Tina, j'espère que tu vas très bien. Je te souhaite un joyeux anniversaire, plein de bonheur. Longue vie. Je te fais plein de bisous. On se voit très bientôt.. et je t'aime beaucoup'', a-t-il lancé dans une vidéo postée sur Instagram.

Cependant, force est de constater que l'autre fils de feu Dj Arafat, Ézéchiel Houon, également très actif sur la toile, a complètement ignoré l'anniversaire de sa mémé. Aucune publication à ce sujet sur ses différents comptes Facebook et Instagram.

Une situation certainement due à la récente sortie de Tina Glamour qui a tenu des propos assez grossiers contre Aurélia, la mère du petit Ézéchiel et de Lachoina Houon. L'oncle de Dj Arafat, Marc Zobo, a récemment révélé que ces deux enfants sont actuellement très remontés contre leur mémé, Tina Glamour.

Mais cette discorde entre Logbo Valentine et deux de ses petits-enfants ne l'a pas empêché de célébrer ce jour marquant sa naissance. Une somptueuse soirée privée a été organisée ce dimanche soir à Angré où l'on a pu apercevoir sa belle fille, Carmen Sama, Kedjevara Dj, Mc One, Badro Escobar, Olopkatcha, Arnaud Jaguard et bien d'autres. Une soirée sur laquelle a véritablement plané l'ombre du Beerus Sama.

Pour sa part, Tina Glamour n'a pas manqué de rendre à nouveau hommage à son fils, Dj Arafat. ''Paix à l'âme de Houon Ange Didier; il est avec moi en esprit...Tu as gagné temps au paradis. Oh Arafat, mon bébé, tu es là...en ce jour beni de mes 55 ans...'', a chanté Tina Glamour au moment de la coupure du gâteau sur lequel l'on pouvait apercevoir une grande image de Dj Arafat en sa compagnie.