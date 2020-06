Football: Max Gradel pourrait quitter Toulouse pour l’Arabie Saoudite

Agé de 32 ans, Max Gradel, international ivoirien, ne souhaite pas suivre son club, le Toulouse FC relégué en deuxième division. L’attaquant aurait des pistes dans le Golf.

Max Gradel vers l’Arabie Saoudite?

Généralement bien informé sur l’actualité des transferts, le journaliste Manu Lonjon a laissé entendre que l’international ivoirien, Max Gradel pourrait se laisser tenter par une expérience dans le Golf, plus précisément du côté de l’Arabie Saoudite où Al-Hilal souhaite l’enrôler.

Courtisé par le Racing club de Lens qui retrouvera la Ligue 1 la saison prochaine, Max Gradel qui a porté le brassard toulousain lors de la saison écoulée, ne devrait pas rejoindre le club du nord de la France à moins d’un rebondissement.

Pont d’or pour l’ivoirien dans le Golf

A 32 ans, Max Gradel pourrait accepter l’offre du club saoudien afin de s’offrir une dernière possibilité de signer un gros contrat dans sa carrière. 75 fois sélectionné avec les Eléphants de Côte d’Ivoire, le champion d’Afrique 2015 a sans doute conscience qu’il est arrivé à un âge où ce genre d’opportunité pourrait ne plus se présenter.

Après avoir évolué en Angleterre du côté de Leeds et Bournemouth et de la France où il a fait les beaux jours de Saint-Etienne et Toulouse, Max Gradel pourrait s’offrir une « pré-retraite » dorée dans un championnat où il ne devrait pas forcer son talent.

Fondé en 1957, Al Hilal, club basé à Riyad a remporté à 15 reprises le championnat d'Arabie Saoudite et 9 fois la coupe nationale. L'équipe compte dans ses rangs des footballeurs bien connus en Europe tels que le français Bafétimbi Gomis, l'italien Sebastian Giovinco ou encore le péruvien André Carillo.

En Arabie Saoudite, Max Gradel pourrait retrouver 5 de ses compatriotes dont son Wilfried Bony, son coéquipier en sélection nationale qui évolue du côté de Al Ittihad.