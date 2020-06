Covid-19 et Ligue des Champions: Voici ce que la CAF a décidé

Suspendues depuis le début de la pandémie du coronavirus, les compétitions de clubs en Afrique, notamment la Ligue des Champions, reprendront au cours du mois de septembre.

Le Cameroun va accueillir la finale de la Ligue des Champions

Les compétitions de clubs sur le continent vont reprendre en septembre prochain. C’est ce qu’a indiqué la Confédération africaine de football (CAF). Par la voix de son directeur de la commission des compétitions, Samson Adamu, l’instance continentale a fait savoir que les dates de ces demi-finales "n’ont pas encore été arrêtées’’. Quant à la finale, elle se jouera au Cameroun, pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN). La date de ce match reste donc liée à celle des demi-fnales.

Des matchs à huis clos?

Outre la Ligue des Champions, la CAF a annoncé que les demi-finales de la Coupe de la Confédération se tiendront aussi en septembre. La finale de cette compétition se jouera au Maroc. Pour ce qui est de la présence ou non des spectateurs lors de ces matchs, la confédération a choisi de laisser le soin aux fédérations nationales concernées par ces matchs, d’en décider en fonction de la situation de chaque pays. Les demi-finales de la Ligue des Champions vont mettre aux prises équipes marocaines et égyptiennes.

Ainsi, le Raja de Casablanca et le Zamalek (Egypte) vont s’affronter tout comme le Wydad de Casablanca et Al Ahly. En ce qui concerne les deux demi-finales de la Coupe de la Confédération, elles mettront aux prises la Renaissance Berkane au Hassania Agadir, et Pyramids au Horoya Conakry. Pour rappel, l'édition 2019 de la Ligue des Champions africaine a été remportée par l'Espérance de Tunis. La Coupe de la Confédération est, elle, actuellement détenue par le Zamalek SC.