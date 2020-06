Affaires maritimes: Le colonel Kouassi Yao Julien prend les commandes

Le Colonel Kouassi Yao Julien, Administrateur en chef des Affaires maritimes et portuaires, succède au colonel Tano Koffi Bertin, à la Direction générale des Affaires maritimes et portuaires (DGAMP).

Le colonel Kouassi Yao Julien, nouveau DG des Affaires maritimes et portuaires

Un vent nouveau vient de souffler à la Direction générale des Affaires maritimes et portuaires (DGAMP). Le Colonel Kouassi Yao Julien a été installé ce mercredi 17 juin 2020 comme directeur général (DG) intérimaire en remplacement du colonel Tano Koffi Bertin, suspendu de ses fonctions par le Ministre Philippe Legré, en application des dispositions de l’article 77 du Statut général de la Fonction Publique.

« Monsieur Kouassi Yao Julien (…) est nommé en qualité de Directeur général des Affaires maritimes et portuaires par intérim. L’intéressé aura droit aux indemnités et avantages prévus par les textes en vigueur. La présente décision abroge toutes dispositions antérieures contraires », stipule une décision du ministère en charge des Affaires Maritimes, en date du 02 juin 2020.

Après une première passation des charges, avortée il y a quelques jours, la deuxième qui devrait se tenir ce mercredi, s’est transformée en une installation étant donné que le DG sortant Tano Bertin a brillé par son absence. Mais, en présence d’un huissier de justice, le Directeur de cabinet (DirCab) du ministre Legré Philippe, a procédé à l’installation du DG intérimaire Kouassi Yao Julien.

Le DirCab Benjamin Soro a expliqué que la procédure actuelle est toute aussi légale que celle qui avait, en 2008, procédé à la suspension du lieutenant Colonel Brou Kouamé Clément, ancien DG des Affaires maritimes et portuaires, au profit du Colonel Tano Bertin, alors Directeur général adjoint. Benjamin Soro a invité l’ensemble des agents à cultiver la cohésion et à ne voir que l’interêt supérieur des Affaires maritimes.

« La cohésion doit être l’affaire de tous. Il vous revient à chacun de vous de faire l’effort, les uns envers les autres, pour accompagner le Ministre dans son projet de modernisation des Affaires maritimes. Il faut voir plus l’administration maritime elle-même, que la personne d’un individu. Chacun doit être le porte-flambeau des Affaires maritimes. Je vous engage à travailler davantage, à produire les meilleurs efforts possibles pour le bonheur de tous », a-t-il déclaré.

Au nom de la nouvelle Direction générale, le Colonel Kouassi Yao Julien a adressé ses remerciements à son Ministre de tutelle et promis de conduire la mission à lui confiée à bon escient. « Plus de six mois que nous travaillons, les résultats sont là », s’est-il rejoui du travail déjà accompli, avant de saluer ‘’la présence des agents venus en grand nombre malgré la pluie; ce qui dénote de la volonté de changement’’.