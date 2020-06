Eudoxie Yao se fait ridiculiser sur la toile, ce qui lui est reproché

Eudoxie Yao a célébré son anniversaire le dimanche 14 juin 2020. La star ivoirienne des réseaux sociaux a annoncé avoir reçu deux voitures de marque Range Rover en guise de cadeau. Ces propos de la Bimbo ivoirienne ont suscité de nombreuses réactions sur la toile. Des internautes sont allés jusqu'à tourner en dérision la "go bobaraba".

Eudoxie Yao enflamme la toile avec ses deux Range Rover

"C’est le jour de mon jour mon anniversaire souhaitez moi un joyeux anniversaire mes bb avec des paroles de bénédictions ça sera mon plus beau cadeau. Je vous aime piannn la reine du 14 juin", a publié Eudoxie Yao sur Facebook, le jour de son anniversaire. Cette publication de la jeune dame à la courbe déroutante était accompagnée d'une photo où on la voit poser fièrement devant une Range Rover de couleur blanche, dont la plaque d'immatriculation porte le nom de celle qui se définit comme la femme la plus influente du monde.

Les réactions n'avaient pas fini de fuser quand Eudoxie Yao publie une autre photo, où cette fois elle est à côté d'une Range Rover de couleur noire. "Mes bb, j’ai reçu une 2e Range Rover pour aller au marché et mes petites courses. Dites merci à DIEU pour moi trop de bénédiction dans mon corps à l’heure-là. Appelez-moi désormais DOXY ROVER. Besoin d’un chauffeur", a écrit la chérie de Grand P. Il n'en fallait pas plus pour que des internautes décident de tourner la jeune dame en dérision.

En effet, des individus ont réalisé des photo-montages où on voit Eudoxie Yao à proximité d'un bateau, d'un avion, d'une fusée et d'un chameau qu'elle aurait reçus comme d'anniversaire. Comme pour dire que tout ne serait que mensonge. Mike Le Bosso, un promoteur ivoirien vivant en France, a tiré à boulets rouges sur Eudoxie Yao. ''Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des imbéciles... Comme Sery Dorcas a eu une voiture et de l’argent à son anniversaire, tu veux faire comme elle... Pour toi seulement, on ne croit pas une seconde. C'est VI (vendeur d'illusions) ... 2 voitures, 21 millions, iPhone 11. C’est quel garçon, on ne voit jamais, mais qui offre des présents imaginaires", a-t-il lancé.