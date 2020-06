Football, mercato: Mbaye Niang fait le point sur son avenir

Mbaye Niang n’apprécie pas les rumeurs qui l’envoient avec insistance à l’Olympique de Marseille. L’attaquant international sénégalais a réagi à ces sorties sur les ondes de RMC.

« Zéro problème pour Mbaye Niang »

Régulièrement annoncé sur le départ, Mbaye Niang, attaquant du Stade Rennais est souvent associé à l’Olympique de Marseille. Cependant, le Sénégalais de 25 ans n’exclut pas la possibilité d’évoluer une saison de plus avec le club breton. « Le problème, c'est que les gens ont envie de faire un peu de buzz. Mais pour moi, il n'y a zéro problème. Je suis un joueur du Stade Rennais, sous contrat, et je suis très heureux d'être au Stade Rennais. Prêt à jouer la Ligue des Champions avec Rennes ? Ah oui, oui, oui, très clairement », a déclaré le vice-champion d’Afrique ce jeudi sur les ondes de RMC.

Auteur de 29 buts en 80 matchs avec le Stade Rennais qu’il a rejoint en 2018, Mbaye Niang est fier du parcours réalisé par les rouge et noir cette saison. « On a réussi quelque chose d'exceptionnel. Et comme je l'ai dit, je suis un joueur du Stade Rennais. Je vais reprendre avec le Stade Rennais », a-t-il ajouté.

mbaye Niang faitune mise au point pour mieux partir ?

Cette mise au point du colosse attaquant réussira-t-elle à mettre un terme aux rumeurs concernant son avenir ? Pas si sûr. Ce, d’autant plus que Mbaye Niang ouvre lui-même la porte à un départ en mettant au conditionnel le fait d’évoluer chez le 3è de Ligue 1 la saison prochaine. « Je serai très heureux si jamais, je devais rester au Stade Rennais cette saison », souligne le Lion de la Téranga.

Intéressé par l’OM qui est dans l’incapacité de mettre sur la table les 20 millions d’euros réclamés par Rennes, Mbaye Niang est par ailleurs suivi par des clubs au Qatar, en Angleterre et en Allemagne. Passé par le Milan AC au début de sa carrière, le joueur aux 24 sélections avec le Sénégal devrait bien quitter Rennes cette année.