CAN 2019 : Les Sénégalais proches du jackpot en cas de sacre

Cités parmi les favoris au sacre pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations, les Lions de la Teranga peuvent empocher gros s’ils parviennent à soulever le trophée au soir du 19 juillet.

Les Lions de la Téranga reçoivent une motivation de taille pour leur premier sacre continental.

Au vu de son effectif, le Sénégal fait figure de sérieux prétendant au titre à la Coupe d’Afrique des nations. Eliminés lors de la dernière édition par les Lions indomptables, futurs vainqueurs de l’épreuve, les Lions de la Téranga peuvent espérer faire mieux cette année en Egypte. Malgré ses effectifs dotés de stars, l’équipe nationale du Sénégal n’a jamais remporté la CAN. Son meilleur résultat reste une finale perdue contre le Cameroun en 2002.

Pour mettre fin à cette disette, Les Echos révèlent que les Lions de la Téranga recevront un joli chèque en cas de sacre à la CAN 2019. Le journal indique que d’après un partenariat signé entre l’équipementier du Sénégal, Puma, et la Fédération sénégalaise de football, chaque joueur recevra 131 millions de francs CFA si le Sénégal est champion d’Afrique. A cela, devront s’ajouter les 4,5 millions de dollars, soit 2,6 milliards de francs CFA décaissés par la CAF pour le vainqueur de la compétition.

Outre cela, Les Echos révèlent que chaque Lion empochera 65,5 millions de francs comme prime de qualification comme le stipule l’accord. Celui-ci indique aussi que les joueurs recevront 49 millions de FCFA s’ils sont demi-finalistes et 65 millions s’ils sont finalistes malheureux. Pour rappel le Sénégal évoluera dans la poule C aux côtés de l’Algérie et des outsiders que sont la Tanzanie et le Kenya.