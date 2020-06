Riposte de l'armée à Kafolo : 27 interpellés et du matériel détruit

L'armée ivoirienne n'y est pas allée de main morte dans sa riposte contre les auteurs de l'attaque de Kafolo. Dans un communiqué dont copie nous est parvenue, plusieurs présumés auteurs de cette attaque ont été appréhendés, du matériel logistique détruit et du matériel de communication saisi.

Ratissage à Kafolo, sacré coup de filet de l'armée ivoirienne

11 juin 2020, la position mixte de l'armée ivoirienne de Kafolo avait subi une énorme perte à la suite d'une attaque armée perpétrée par des individus non identifiés. À l'accueil des six blessés, le ministre ivoirien de la Défense, Hamed Bakayoko, avait promis une riposte à la hauteur de l'attaque subie par ses hommes.

C'est ainsi qu'un important bataillon a été déployé dans la zone, appuyé par l'armée burkinabè, avec une logistique de pointe de l'armée de l'air et de terre. Après six jours de ratissage, la moisson s'avère très impressionnante pour les Forces armées de Côte d'Ivoire (FACI), qui ont pu mettre le grappin sur environ une trentaine d'individus, présumés auteurs et complices de cette attaque.

Dans un communiqué (ci-dessous publié), le Général de Corps d'armée, Lassina Doumbia, Chef d'état-major général des armées, donne des détails de cette opération qui n'est qu'à mi-parcours.