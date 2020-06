Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 22 juin

La titrologie du lundi 22 juin 2020 revient largement sur l'annonce de la candidature d'Henri Konan Bédié à la présidentielle du 31 octobre. L'actualité est également dominée par la pandémie de la covid -19. L'affaire Laurent Gbagbo-Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale (CPI) occupe une place de choix dans la presse ivoirienne.

Titrologie, Bédié candidat à la présidentielle d'octobre 2020

"Bédié veut diriger la Côte d'Ivoire par procuration", annonce Le Jour Plus, suite à la candidature du président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) à l'élection présidentielle du 31 octobre. Sur le même sujet, Le Nouveau Réveil, nous apprend que le "sphinx" de Daoukro n'a fait qu'accepter la sollicitation des instances du parti. "Je reçois cette demande comme une mission de salut public", a déclaré l'ex-président ivoirien. Le confrère se fait l'écho de Jean-Louis Billon, qui appelle tous les jeunes à s'unir autour de la candidature de Bédié. Dans les colonnes de Fraternité Matin, "Bédié donne les raisons de sa candidature". Le journal gouvernemental écrit que la pénurie d'eau a pris fin à Bouaké, grâce au Programme social du gouvernement (PsGouv).

En meeting à Yamoussoukro le weekend dernier, Adama Bictogo a assuré que le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) sortira vainqueur de la présidentielle. "Nous battrons l'opposition sur le terrain", a déclaré le directeur exécutif du parti au pouvoir, dont les propos sont repris par Le Patriote, dans sa publication du lundi 22 juin 2020. Dans sa titrologie, Le Nouveau Courrier, signale qu' "en colère, un prêtre catholique se déchaine" et attaque ceux qui s'opposent au retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ce journal d'opposition soutient qu'avant l'élection présidentielle, "Bédié se confesse et regrette son alliance avec Ouattara".

Selon Le Mandat, après l'annonce de la candidature de Bédié, l'on se dirige vers un "dialogue" entre Alassane Ouattara et son "frère ainé". Pour sa part, Notre Voie, jette un regard du côté de la CPI (Cour pénale internationale). Il nous fait savoir que, relativement à l'affaire Laurent Gbagbo-Charles Blé Goudé, se tient ce matin "les audiences de la dernière chance pour Bensouda". À en croire L'Inter, ce procès permettra de édécider du sort" de Gbagbo et Blé Goudé, à quatre mois de la présidentielle. Soir Info, s'intéresse à la pandémie de la maladie à coronavirus. "Plusieurs cas détectés à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké", mentionne le journal indépendant.