People: Le nouveau né de Kim kardashian déjà dans le business

Psalm West, le nouveau né de Kim Kardashian et de Kanye West, est un enfant très privilégié. Sa mère l'a déjà lancé dans le monde des affaires.

Le nouveau né de Kim Kardashian déjà dans les affaires

Né le 9 mai 2019 d'une mère porteuse, dont l'identité n'a pas été révélée, Psalm West, le bébé de la puissante femme d'affaires américaine Kim Kardashian et du célèbre rappeur americain, Kanye West, va certainement rapporter beaucoup d'argent et accroître davantage la fortune de ce couple très médiatisé.

A en croire le puissant média people américain, "TMZ" le prénom du nouveau né '' Psalm'' qui n'a que 14 jours est désormais une marque déposée. ''Kim Kardashian a déposé la marque "Psalm" afin de pouvoir commercialiser plusieurs produits, tel que les accessoires pour cheveux (barrettes, chouchous, extensions...), des services de divertissement, des produits de beauté, des probiotiques, des jouets, des meubles, des produits pour bébé et bien d'autres'', indique le confrère.

Si cette information peut paraître choquante pour plus d'un, ce n'est pas du tout le cas pour la star américaine Kim Kardashian, qui, en tant qu'une personnalité très influente, ne souhaite en aucun cas qu'une autre personne profite de la notoriété de son nouveau né à son propre compte.

Rappelons que Kim Kardashian et Kylie Jenner ont pris l'habitude de déposer les prénoms de leurs nouveaux-nés, dans le but "d'empêcher d'autres gens d'utiliser leurs marques à des fins mercantiles et laisser le loisir aux enfants de commercialiser leurs propres produits lorsqu'ils seront grands''.