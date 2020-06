Près d'un an après la mort d' Arafat DJ, Debordo va mal

Cela va faire bientôt un an qu' Arafat DJ a quitté le monde des vivants. Houon Ange Didier, de son vrai nom, est décédé tragiquement dans un accident de la circulation le 12 août 2019. Sa mort a plongé la Côte d'Ivoire et l'Afrique dans une profonde tristesse. Le temps est passé, mais Debordo Leekunfa, considéré comme le véritable rival du Daishikan dans l'univers du couper décaler, ne va pas bien.

Debordo Leekunfa continue de pleurer Arafat DJ

Qui aurait cru qu' Arafat DJ, qui planait sur la musique couper décaler, tournerait le dos à ses fans de manière aussi brusque ? L'artiste-chanteur aux multiples surnoms occupait le devant de la scène depuis dix ans sans laisser de chance à la concurrence. Houon Ange Didier avait réussi à s'imposer dans ce milieu. Chacun de ses concepts rencontrait un franc succès auprès des mélomanes et surtout au sein des "Chinois", ces jeunes gens mordus de sa musique. Le fils de Tina Glamour et de feu Houon Pierre, ancien arrangeur et ingénieur de son ivoirien, menait une carrière musicale prometteuse. Mais au moment où Arafat DJ était décidé à conquérir le monde, la star ivoirienne est fauchée brutalement par la mort le 12 août 2019. Ce jour-là, la nouvelle circule très rapidement. Yorobo vient d'être victime d'un accident de moto dans la commune de Cocody. Malheureusement, le pire est survenu. Arafat n'a pu survivre à ses blessures.

Arafat est mort... La mauvaise nouvelle est annoncée par Maurice Bandaman, actuel ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, alors ministre de la Culture et de la Francophonie. " Je suis à la clinique où DJ Arafat a été admis. Je peux vous confirmer que l’artiste est décédé. Je suis avec le ministre d’État Hamed Bakayoko, pour nous organiser avec la famille", avait-il confié à Jeune Afrique. Douleurs, consternation et tristesse. Debordo Leekunfa, l'un des acteurs majeurs du couper décaler, était effondré à la mort de son frère-ennemi. En effet, l'ancien compagnon de Carmen Sama et le patron des légionnaires apparaissaient comme de véritables rivaux dans le couper décaler. Des fans d' Arafat n'ont pas manqué d'accuser Debordo d'être responsable de la mort de leur idole.

Mais Debordo Leekunfa a toujours assuré que lui et Arafat étaient de véritables amis. Dix mois après la disparition du père de Rafna, le "Mimi" continue de pleurer le "Zeus d'Afrique". Dans une publication sur sa page Facebook, Patrick Tanguy Séry Digbeu a rendu un hommage à Arafat. "Tu me manques bra (frère, NDLR)", a-t-il mis en légende d'une photo de lui et l'illustre disparu. On voit bien que le décès d' Arafat continue d'affecter Debordo.