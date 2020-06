FIF: Clash entre Sidy Diallo et Sory Diabaté autour de l'élection ?

Membre du bureau exécutif sortant, Sory Diabaté, candidat à la présidence de la FIF, est réputé proche du président sortant Sidy Diallo. Cependant, plusieurs informations font état de graves dissensions entre les deux hommes.

Sory Diabaté et Sidy Diallo fâchés ?

L’information d’un clash entre Sory Diabaté et Sidy Diallo a abondamment circulé sur les réseaux sociaux ce jeudi. A en croire plusieurs sources, le président de la FIF et son vice-président ont eu une violente altercation lors d’une réunion du Comité exécutif de l’instance dirigeante du football en Côte d’Ivoire.

Selon les informations, Sory Diabaté se serait opposé à une proposition de Sidy Diallo visant à faire reporter l’Ag destinée à installer la Commission électorale en charge de l’organisation de l’élection du président de la FIF.

Sur les réseaux sociaux, le camp Sory Diabaté a vite fait de démentir l’information par le canal d’un journaliste qui lui est proche.

« Intérrogé depuis son QG de campagne, Sory Diabaté dément formellement l’information selon laquelle il se serait clashé avec Sidy Diallo », précise le confrère Martial Gohourou. Poursuivant, il ajoute que Sory Diabaté « s’est dit surpris par cette nouvelle qu’il considère comme une fake news ».

Des informations faisant état d'un divorce entre les deux hommes avaient déjà circulé il y a quelques mois avant d'être démenties par Sidy Diallo.

La FIF valide la fin du championnat

Dans son post sur les réseaux sociaux, le journaliste précise également que Ginette Ross, Hervé Siaba et Me Raux, tous membres du Comité exécutif de la FIF ont démenti ce supposé clash entre Sory Diabaté et Sidy Diallo.

A en croire l’information livrée par le confrère, la réunion de ce jeudi a validé la fin du championnat national de football. Comme annoncé, le Racing Club d’Abidjan (RCA) sera déclaré champion de Côte d’Ivoire pour l’exercice 2019-2020.

Il représentera la Côte d’Ivoire en Ligue des Champions. La Coupe de la Confédération sera jouée par le FC San Pedro. En outre, les relégations en division inférieure sont annulées pour cette saison.