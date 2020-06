Konaté Navigué effondré suite au décès de William Atteby

William Atteby est décédé le jeudi 25 juin 2020 à Abidjan, a-t-on appris auprès du Front populaire ivoirien (FPI). La nouvelle de la mort de l'ex-député a semé le désespoir et la tristesse au sein de la classe politique. Konaté Navigué, un cadre du parti à la rose, est fortement affecté pa cette disparition.

Konaté Navigué pleure William Atteby

"Le président du FPI le Premier ministre Pascal Affi N'guessan a le regret d'annoncer aux instances de Direction, de contrôle aux institutions spécialisées et d'activités, ainsi qu'à l'ensemble des militants du parti, le décès survenu ce jour à Abidjan du vice-président Atteby William. En ces circonstances douloureuses, que Dieu apporte le réconfort à tous et qu'il veille sur l'âme du défunt", pouvait-on lire dans un communiqué publié par le Front populaire ivoirien. Les autorités dudit parti affirment qu'elles sauront exprimer leur reconnaissance "à ce militant qui s'est totalement dévoué au rayonnement de son idéal dans les actes et les actions".

Konaté Navigué, cadre du Front populaire ivoirien, s'est dit très marqué par la disparition de William Atteby. L'ex-président de la jeunesse du FPI a exprimé sa profonde tristesse. "Ce soir, je veux partager avec vous la peine, la douleur que j'éprouve en ce moment depuis que le frère et ami Atteby Williams a cessé de respirer à 18 h 40 ce 25 /06/2020. Je suis effondré, flasque, sans voix. 2020, année MAUDITE", a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Wiliam Atteby a été député de la commune de Yopougon de 2001 à 2011 sous le pouvoir de Laurent Gbagbo. Lorsque le régime des refondateurs s'écroule, l'homme part en exil avant de retrouver son pays en 2014. Il occupait le poste de secrétaire national chargé des affaires juridiques au sein du Front populaire ivoirien, tendance Pascal Affi N'guessan. Sa mort est une grosse perte pour les frontistes.