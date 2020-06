Audio-visuel en Côte d'Ivoire: Fabrice Sawegnon sort le Joker avec Life Tv

Le lancement de la chaîne de télévision Life TV a eu lieu jeudi 25 juin 2019 au siège de la télévision à Abidjan. Il s'agit d'une chaîne ivoirienne gratuite, généraliste mais axée sur le divertissement, l’information et l’éducation. Elle a donc pour vocation de refléter une Afrique optimiste, d’informer, de divertir et d'éduquer son auditoire à travers des programmes originaux de qualité.

Fabrice Sawegnon: "Voici ce qui fait la différence entre Life Tv et les autres chaînes de télé''

C'est une somptueuse résidence située dans la commune de Cocody plus précisément à la Riviera 4, non loin de l’Ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, qui abrite les studios de cette nouvelle chaîne de télévision ivoirienne dénommée Life Tv.

Il s'agit de la toute première chaîne ivoirienne privée depuis la libéralisation de l'espace audiovisuel, qui a réussi à se bâtir son propre siège et disposant de ses propres studios. Selon le président directeur général de cette chaîne de télévision, Fabrice Sawegnon, c'est bien ce qui fait la différence entre son entreprise et les autres.

''Nous employons déjà 75 personnes, hors le petit personnel... On a créé des studios qui sont dans notre siège. Nous sommes sérieux; nous voulons que notre pays soit tiré vers le haut. Donc on investit et on s'investit parce qu'on croit en notre business... Après avoir obtenu la licence, nous sommes allés en France chercher des partenaires. Nous sommes allés chercher de l'argent; on a fait les plans; on a validé; on a eu le permis de construire... Ça donc été tout un processus jusqu'à la construction. C'est notre volonté de bien faire les choses qui nous a emmenés là. Nous ne sommes pas pressés. Le plus important, ce n'est pas de déclencher le bouton le premier, mais c'est de venir avec le meilleur contenu parce que la télé, c'est le contenu'', a fait savoir Fabrice Sawegnon.

S'agissant du contenu, force est de reconnaître que Life Tv en propose plusieurs assez originaux. On peut citer entre autres des télé réalités typiquement africaines, des séries, des émissions divertissantes, des émissions débats, des bandes dessinées. Life TV est disponible sur la Tnt Numéro 6 et sur le canal 206.