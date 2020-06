Josey enflamme la toile avec des photos érotiques: Serey Dié réagit

L'international ivoirien Serey Dié et son ex compagne Josey ont eu une drôle de discussion samedi sur Instagram. Ce qui a suscité une vive polémique sur la toile.

Voici les photos de Josey qui rendent Serey Dié ''jaloux''

La chanteuse Josey, en plus d'être très talentueuse, est également belle et très séduisante. Elle sait se servir de son charme et force est de constater que cela ne laisse personne indifférent. Grâce à des photos postées sur ses différents comptes Facebook et Instagram, samedi après-midi, l'auteure du titre à succès ''Diplôme'', a réussi à ébranler toute la toile.

​Vêtue d'une magnifique combinaison décoltée de couleur bleue, mettant en valeur ses belles rondeurs (son dos et son postérieur bien arrondi), Josey a fait tourner la tête à de nombreux internautes qui n'ont pas manqué de lui laisser de jolis messages dans les commentaires.

Même son ex petit ami, l'international Serey Dié Geoffrey n'a pas pu s'empêcher de réagir à cette publication de Josey. ''Ecoute Clotilde, le pays est inondé''.

Tel est le drôle de commentaire laissé par l'ex capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire sous la photo postée sur Instagram, dans laquelle son ex compagne a mis son postérieur en valeur. ''Je suis au courant Alphonse'', a rétorqué Josey.

Ce petit échange entre le footballeur et la chanteuse avec qui il a eu un enfant, a suscité de nombreux commentaires sur la toile. Certains internautes ont estimé que Serey Dié exprimait ainsi sa jalousie à travers ce commentaire. Ils concluent que ce dernier serait toujours amoureux de la belle Josey.

Pour d'autres internautes, l'histoire d'amour entre nos deux célébrités, n'avait jamais été rompue. ''Clotilde et Alphonse! On sent une certaine complicité entre ces deux là. Je suis sûr qu'ils ne se sont jamais séparés comme ils veulent le faire croire'', a commenté un internaute.

Josey et Serey Dié ont eu un magnifique garçon prénommé Schama; c'est d'ailleurs le nom du garçonnet que porte le label de musique appartenant à la chanteuse, appelé Shama Prod... Quelques indiscrétions nous ont révélé que Serey Diė est le véritable propriétaire de cette structure qui, en plus de Josey, produit les artistes: Voix des anges et Bonigo du groupe Youlés Inter.