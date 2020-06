Liverpool: Sadio Mané va empocher plus de 100 millions comme prime

Champion d’Angleterre avec Liverpool, l’international sénégalais Sadio Mané a joué un rôle important dans l’acquisition de ce titre. Le club anglais a décidé de récompenser la saison de ses joueurs.

Le pactole pour Sadio Mané

Avec Roberto Firmino et Mohamed Salah, Sadio Mané a formé le trio d’attaque qui a mené Liverpool au titre de champion d’Angleterre cette saison. Ce trophée attendu depuis 30 ans est le premier remporté par le club de la Mersey depuis l’instauration de la Premier League en 1992.

Cette performance de l’équipe du nord de l’Angleterre va être récompensée par les dirigeants. Le Daily mail apprend dans ce sens que les joueurs et le staff vont se partager une prime de 4,7 millions d’euros. Selon le tabloïd anglais, le montant par joueur sera fonction des matchs disputés.

Ainsi, les cadres de l’équipe dont Sadio Mané devraient recevoir 170.000 euros soit, plus de 100 millions de Francs. L’international sénégalais a marqué 15 buts et délivré 7 passes décisions en 29 matchs de championnat. Sadio Mané pourra améliorer ses statistiques lors des 7 rencontres restant pour boucler la saison.

Des sommes folles en Premier League

Ces primes accordées à Sadio Mané et à ses coéquipiers n’intègrent pas les bonus régulièrement reçus par les joueurs en cours de saison. Ces montants prouvent une fois de plus que la Premier League est l’un des championnats les plus rentables au monde.

La saison dernière, c’est la somme de 2,7 milliards d’euros qui ont été réparties entre les 20 clubs du championnat anglais. L’essentiel de ces sommes provient des droits TV domestiques et internationaux. A cette manne s’ajoute les partenariats.

Vice-champion lors de la saison 2018-2019, le Liverpool de Sadio Mané avait devancé Manchester City avec 172,8 millions d’euros empochés. Très populaire, le club de la Mersey avait totalisé un plus grand nombre de diffusions. Dernier de Premier League, Huddersfield avait reçu de la ligue anglaise plus de 105 millions d’euros.

Avec ces sommes, on comprend la difficulté pour les autres clubs de rivaliser avec les clubs de Premier League sur le marché des transferts. Sous contrat jusqu’à 2021 avec Liverpool, Sadio Mané devrait rapidement recevoir une proposition de prolongation.