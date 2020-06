Affaire "Tina Glamour et Carmen Sama dans un film": Voici la vérité

Tina Glamour s'est prononcée sur la nouvelle téléréalité ivoirienne intitulée ''La mère des chinois'' diffusée sur la chaîne Life Tv. Une production dans laquelle son ex belle fille Carmen Sama et elle jouent les rôles principaux.

Tina Glamour: ''J'aime qu'on me critique''

La téléréalité typiquement africaine est l'une des grosses innovations de la chaîne de télévision ivoirienne Life Tv. Cette nouvelle télévision qui a lancé ses programmes le 26 juin dernier, en propose deux sur ses antennes. L'une intitulée ''Dsdays'' mettant en scène 5 reines de beauté que sont Sery Dorcas, Emma Lohoues, Suy Fatem, Nathalie Koah et Coco Emilia, et l'autre intitulée ''La mère des chinois'' dont les actrices principales sont les deux femmes chères à feu Dj Arafat, à savoir sa mère Tina Glamour et sa veuve Carmen Sama.

Dans une émission de présentation de ces deux productions inedites, la mère de Dj Arafat, Tina Glamour, a fait savoir que la téléréalité n'est pas vraiment une première pour elle.

''Ce n'est pas du tout une nouvelle expérience. Nous sommes dans le boulot. J'ai commencé par le cinéma; donc la téléréalité est une innovation; ça ressemble un peu au photoroman... parce que, quand je suis arrivée des États-Unis, j'ai fait un photoroman intitulé ''Les casseroles de la voisine''. Donc la téléréalité, c'est un peu ce qu'on fait maintenant avec les caméras. J'aime innover parce que j'aime qu'on me critique. Je vais faire fort'', a lancé Tina Glamour.

Avant d'ajouter: ''La téléréalité n'est pas quelque chose qui est connue en Côte d'Ivoire. Quand on dit Life, c'est la vie. Tv, c'est télévision. Donc c'est wait and see; que ce soient avec Seri Dorcas, avec Emma Lohoues, avec la Miss Côte d'Ivoire Suy Fatem. Et aussi entre la belle-mère et la belle fille, ils aiment ça; donc je vais leur donner ce qu'ils recherchent'', a-t-elle ajouté.

La mère de Dj Arafat est revenue sur ses rapports avec son ex belle fille, également présente sur le plateau de l'émission. ''Les rapports avec Carmen Sama sont au beau fixe. La preuve, elle est là. Chez nous les Bété, même si ton homme vit, que vous avez divorcé, tu es toujours dans la famille. C'est ma fille; on est ensemble et en plus, il y a un enfant entre nous'', a précisé Tina Glamour.