Après sa 3è édition à succès, les Prix BACIM bientôt internationalisés

Le rideau est tombé sur la 3ème édition des Bâtisseurs de la Côte d’Ivoire Moderne ( BACIM ). Réunis le samedi 27 juin 2020, au sein d’un établissement hôtelier de la commune de Cocody, les lauréats du prix d’excellence couronnant les actions d’une personne dans divers domaines, ont reçu leurs distinctions.

Rex O’Neal lors de la 3è édition des BACIM: «Il faut inculquer la culture de l’excellence à la jeunesse»

Si les mesures barrières ont été scrupuleusement respectées, les organisateurs ont voulu, à travers cette célébration, respecter d’une part, leur engagement vis-à-vis de leurs partenaires, mais aussi et surtout, entretenir d’autre part, la flamme de l’excellence telle que prônée par les autorités ivoiriennes.

C’est pourquoi, Franck Mickaël Koffi, président du comité d’organisation, a salué les lauréats pour leur abnégation au travail, leur don de soi pour la patrie et leur quête permanente de l’excellence. Parrain de cette édition, Rex O’Neal Emmanuel, PDG de Saxer Aviation, a pour sa part, exhorté ces hommes et femmes à continuer à être des modèles pour les jeunes générations, qui, il faut le dire, manquent cruellement d’exemples.

«Il faut inculquer la culture de l’excellence à la jeunesse. Nous sentons aujourd’hui que nous sommes suivis. Nous n’avons plus droit à l’erreur, c’est le message que ce prix véhicule. BACIM est le creuset d’un leadership pour la promotion de la paix, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la pauvreté. C’est pourquoi nous adhérons à cette vision. Avec ce prix, nous sommes condamnés à aller loin et nous sommes prêts à répondre toujours présents », a exhorté le parrain.

Successivement, Dr Sira Doumbia, prix Bacim du meilleur leadership féminin de Côte d’Ivoire; Cissoko Hassane Cousteau, Pdg de Foraci, prix Bacim 2020 du meilleur manager d’entreprise de forage hydraulique en Côte d’Ivoire; Philippe Kragbé, DEA du Rhdp en charge de la jeunesse, prix Bacim 2020 du meilleur jeune leader politique ivoirien; Mory Camara, 2è adjoint au maire de Treichville, prix Bacim 2020 du meilleur agent de développement de la jeunesse ivoirienne; et Noufé Michel, prix Bacim 2020 du meilleur leader social de la région du Bounkani, ont reçu chacun, un diplôme d’honneur et un trophée, symbole de leur professionnalisme, leur dévouement et leur sens élevé de la chose publique.

Le prix d’honneur de la personnalité d’exception est revenu au PDG de Saxer Aviation, Rex O’Neal Emmanuel. Pour l’édition prochaine, les organisateurs entendent apporter d’importantes innovations en internationalisant le prix.