Excellence: Le Ministre Amadou Koné rafle le Grand Prix spécial RECOR

Le rideau est tombée sur la 3e édition des Prix RECOR des Meilleurs artisans de l' émergence. C’était le week-end 20 juillet 2019 à l’Ivoire Golf Club de la Riviera.

Le RECOR a tenu son 3è Diner gala panafricain de promotion de l’excellence

Plusieurs entreprises et leurs premiers responsables ont reçus les faveurs du jury pour avoir su se hisser aux normes du travail bien fait et de l'excellence, a dit le President Directeur général du groupe RECOR. Ce sont Jean Claude Kouassi, DG de LBTP, Meilleure entreprise d’Etat pour la bonne gouvernance, la directrice du cadastre Mme Dakoua Epse Albugues, Meilleure direction des impôts, Ibrahim Jabeili, DG de Agentis, Prix Panafricain RECOR de l'investissement privé,

Coulibaly Tiémoko Yadé, Président du conseil Régional, Prix RECOR du meilleur conseil régional, Koné Kipéa, coordonnateur des filets sociaux Prix RECOR de la meilleure unité de programmes sociaux, Mustapha Guners, Dg Abeille groupe, Prix RECOR de la meilleure entreprise de production de béton, et Hassan Hayek et le groupe Zouglou Magic Diesel, respectivement Prix RECOR du meilleur promoteur d'actions sociales et Prix RECOR de la révélation Zouglou de l'année.

Le clou de cette cérémonie a été le grand prix spécial décerné au Ministre des Transports, Amadou Koné, pour son leadership, ses actions sociales et de développement dans la région du Gbêkê. Président de la cérémonie, le Premier responsable des transports en Côte d'ivoire, représenté par le Directeur Général de Qupux Afrique, a dit tout l'intérêt que le Ministre accorde à cette 3e édition, et a manifesté sa reconnaissance pour ce prix qui est destiné à toute une région. Il a ensuite encouragé le RECOR à poursuivre ses initiatives de promotion de l'excellence et du développement dans la gouvernance de notre pays.