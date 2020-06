Football : Le Burkinabé Ahmed Touré de retour à l’Asec ?

Parti de l’Asec d’Abidjan à l’As Vita Club en RDC la saison dernière, Ahmed Touré, attaquant international originaire du Burkina Faso est en passe de faire le chemin inverse. Son avenir au Congo est en pointillés.

Ahmed Touré n’a plus la côte à Vita

Quand en fin de saison dernière, l’As Vita Club de RDC recrute Ahmed Touré en provenance de l’Asec d’Abidjan, le club de Kinshasa est convaincu d’avoir flairé la bonne affaire. Colosse attaquant et véritable renard de surface, Ahmed Touré sort d’une saison marquée par 4 buts en ligue des champions africaine.

Débarqué en RDC avec un statut de star, il n’a cependant pas pu s’imposer au sein de l’équipe 14 fois championne du Congo. En effet, sous contrat jusqu’à 2021 avec l’équipe de Kinshasa, Ahmed Touré, selon Africa Top Sports, devrait quitter l’As Vita Club dans les prochaines semaines. Le joueur qui compte 3 sélections avec l’équipe nationale du Burkina Faso devrait donc faire une seule saison au Congo.

Ahmed Touré de nouveau Mimo ?

Selon Africa Top Sports, la piste la plus chaude concernant le futur d’Ahmed Touré mène à l’Asec d’Abidjan. Le club de Roger Ouegnin qui n’a pas réussi à décrocher le titre de champion de Côte d’Ivoire espère sans doute se renforcer. Expérimenté et connaisseur de la maison Jaune et noir, Ahmed Touré représente sans doute une piste intéressante pour l’Asec.

Cependant, l’équipe ivoirienne compte dans ses rangs le jeune Godwin Zaki qui présente des caractéristiques similaires au joueur de Vita Club. Véritable globe-trotter, l’international burkinabé qui a connu à ce jour 11 clubs dans 7 pays différents va très certainement rechercher un peu de stabilité à 31 ans. Formé par l’Asec, l'attaquant faut-t-il le rappeler, possède également la nationalité ivoirienne. Il a également évolué par le passé à l’Africa Sports d’Abidjan, le grand rival.