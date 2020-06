Football: Le Racing Club d’Abidjan (RCA), champion de Côte d’Ivoire?

Arrêté depuis 3 mois pour cause de pandémie du Covid-19, le championnat ivoirien pourrait ne plus reprendre. Le Racing Club d’Abidjan actuellement en tête devrait être déclaré champion de Côte d’Ivoire.

Fin du championnat ivoirien 2019-2020 ?

A l’arrêt depuis 3 mois du fait de la crise sanitaire du Covid-19, le championnat ivoirien de football ne reprendra pas. C’est ce qu’indique le site sportmania.ci. Généralement bien informé sur l’actualité du football en Côte d’Ivoire, le confrère précise avoir reçu l’information ce dimanche « de la bouche d’un haut dirigeant de la Fédération ivoirienne de football ».

« La LFP devrait officialiser l’information dans les jours à venir», ajoute sportmania. Dans l’éventualité d’une telle configuration, le titre de champion de Côte d’Ivoire pour la saison 2019-2020 sera attribué au Racing Club d’Abidjan (RCA), actuel leader du championnat.

Le club qui avait fini en 4è position lors de la saison 2018-2019 gagnerait ainsi son premier titre de champion de Côte d’Ivoire. Au classement, le RCA compte 38 points soit 3 de plus que le Fc San Pedro, 2e et 4 de plus que l’Asec d’Abidjan 3e au moment de l’arrêt des compétitions. Cet arrêt apparait comme une solution plausible au moment où le nombre de cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire est en hausse quasi-quotidienne.

Vers un championnat à 16 clubs

En cas d’arrêt, sportmania informe que la Ligue de football professionnel et la FIF vont décider d’annuler les relégations. Cependant, deux montées de la Ligue 2 vers le la Ligue 1 seront autorisées. On devrait ainsi avoir 2 clubs de plus en Ligue 1 lors de la prochaine saison et de ce fait, un championnat à 16 clubs.

Quant au championnat de 3e division, il sera purement et simplement annulé pour cette saison. Les joueurs du troisième échelon du football ivoirien devraient donc connaître une saison blanche.

Pour rappel, des pays comme le Togo, le Cameroun et la RDC ont annoncé la fin de la saison depuis plusieurs semaines. A ce jour, seule la Tanzanie a décidé de la reprise de son championnat.