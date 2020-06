Football et Covid-19: Le CHAN à la place de la CAN 2021?

Prévue au Cameroun, la CAN 2021 est fortement menacée par la pandémie du coronavirus. Face à cette situation, la CAF envisage de disputer le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) à cette période.

La CAN 2021 reportée ?

La crise sanitaire due au covid-19 a des impacts dans le monde entier. Le sport n’échappe pas à cette réalité. Le virus apparu en Chine fin 2019 pourrait même être responsable d’un report de la CAN 2021 prévue au Cameroun. La Confédération africaine de football (CAF) n’exclut pas de faire jouer la compétition en 2022. Pour remplacer la compétition prévue en 2021, l’instance dirigeante du football africain envisage de faire jouer le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN). Samson Adamu, directeur des compétitions de la CAF a évoqué cette possibilité. A l’en croire, la CAF poursuit actuellement la réflexion sur la question.

Encore 4 journées d'éliminatoires à disputer

Initialement prévu du 4 au 25 avril 2020, le CHAN a été reporté en raison de la pandémie de covid-19. La compétition dédiée aux joueurs locaux apparait donc l’alternative la plus crédible pour prendre la place de la CAN 2021 en janvier prochain. De fait, sur les 6 journées de rencontres éliminatoires prévues pour la prochaine CAN, seules deux ont été disputées. La CAF, si elle tient à maintenir la CAN en janvier 2021, devra dans les prochains mois faire disputer l’intégralité de ces rencontres.

Cette option parait difficilement tenable surtout qu’on ne sait quand exactement le football pourra reprendre ses droits sur l’ensemble du continent. En outre, le CHAN présente l'avantage de ne concerner que les joueurs évoluant dans leur pays respectifs. Dans une période où les voyages intercontinentaux ne sont pas encore autorisés, la CAF choisirait avec le CHAN une option plus réalisable. L’hypothèse la plus en vue serait donc l’organisation de la CAN 2021 en janvier 2022, toujours au Cameroun.