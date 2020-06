Football, Cameroun : Le sort de la CAN 2021 connu jeudi ?

Prévue en janvier prochain, la Coupe d’Afrique des nations CAN 2021 est fortement menacée. Comme toutes les activités, la compétition prévue au Cameroun fait les frais de la pandémie de covid-19.

Incertitudes autour de la CAN 2021

La CAN 2021 est prévue en janvier prochain au Cameroun. Cependant, la tenue de la compétition sportive phare sur le continent, reste incertaine. La crise du covid-19 qui a conduit à l’arrêt de toutes les compétions internationales sur le continent, pourrait obliger la CAF a annoncé un report de la CAN 2021. L’instance africaine pourrait être fixée dès ce jeudi.

En effet, une réunion de la FIFA avec l’ensemble des acteurs du football africain est prévue le 25 juin. L’un des points essentiels de cette réunion est l’ordre du jour des rencontres internationales. La CAF pourrait donc à l’issue de cette rencontre, savoir si elle pourra faire jouer les 4 journées restantes des éliminatoires de la CAN. Sans ces matchs, il parait impossible d’imaginer une compétition en janvier prochain.

Des motifs d’espoir existent

Si la pandémie du Covid-19 est loin d’être finie, la CAN 2021 a encore des chances de se tenir à bonne date. En effet, le monde qui semble s’être résolu à « vivre avec le virus » a vu le football reprendre dans de nombreux pays. Si pour l’heure, les matchs se jouent sans spectateurs, cette reprise est le signe d’une volonté pour les acteurs du football d’aller de l’avant et de s’adapter au nouveau contexte. En outre, plusieurs organisations sous-régionales africaines prévoient de rouvrir dans les prochains jours leurs frontières.

Il sera donc plus aisé pour les sélections de se déplacer afin de disputer les prochaines rencontres éliminatoires. Les dirigeants de la CAF de leur côté, espèrent vivement pouvoir faire jouer la CAN 2021 au Cameroun en début d’année prochaine. « Toutes les Confédérations espèrent pouvoir rejouer cette année et chacune prend ses dispositions. Potentiellement, on compte jouer 2 journées sur la fenêtre d’octobre et 2 journées sur celle de novembre », a fait savoir Abdelmounaïm Bah, Secrétaire général de la CAF. Notons qu’une réunion de la CAF est prévue le 30 juin, soit une semaine environ après celle avec la FIFA.