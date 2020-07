Attaque de sa permanence, un proche de Yasmina Ouegnin réagit

Que de supputations autour de l'attaque de la permanence de Vox Populi par des inconnus. Un proche de Yasmina Ouegnin a tenu à réagir aux propos injurieux proférés contre la députée de Cocody.

Un proche de Yasmina Ouegnin : « Nous laissons la police faire son travail »

Qui a bien pu s'attaquer à la permanence de Yasmina Ouegnin, la traitant de personne à moralité peu recommandable ? Des individus non encore identifiés ont en effet fait irruption au QG de Vox populi et ont lancé des invectives à l'endroit du groupe parlementaire et de la députée de Cocody.

Cette signature laissée par ces quidams a aussitôt suscité de vives réactions sur la toile. Certains internautes n'ont d'ailleurs pas manqué d'attribuer ce forfait à des proches d'Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), à cause des réticences de la Députée indépendante de Cocody, transfuge du parti septuagénaire, au sujet de la candidature de ce dernier à la présidentielle d'octobre 2020.

Interrogé par Afrique-sur7, un proche de Yasmina Ouegnin a déclaré : « C’est un non-évènement pour nous. Nous restons concentrés. L’avenir de la Côte d’Ivoire est plus important que la petite personne de Yasmina. » Puis, il ajoute : « Ces graffitis posent un problème d’éducation de ses auteurs. Nous laissons la police faire son travail. »

À quatre mois de l'élection présidentielle de 2020, il incombe aux autorités ivoiriennes de veiller à la sécurisation des personnes et des biens afin d'éviter que la Côte d'Ivoire ne retombe dans les travers du passé.