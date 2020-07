Safarel Obiang "gâte" tout à l'anniversaire d'Ariel Sheney

Ariel Sheney a célébré son 30è anniversaire mercredi 1er juillet 2020. A cet effet, l'artiste Couper-décaler a reçu un message assez spécial de son collègue Safarel Obiang.

Safarel Obiang à Ariel Sheney: ''Joyeux anniversaire à Juda de la plagiabonita alias Kakashi Sensei le DJ copieur"

Les artistes Ariel Sheney et Safarel Obiang sont incontestablement les porte-flambeaux de la nouvelle génération du mouvement Couper décaler. Cependant ces deux anciens amis de classe ne sont plus en odeur de sainteté depuis quelques semaines. Les deux artistes se sont attaqués de façon verbale dans différentes vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

D’un côté, le Safking qui reproche à son collègue Ariel de se détourner du mouvement Couper décaler, et de l’autre, Le Petit Nouchi d’Abobo qui considère Safarel comme un danseur.

Le jeudi 10 juin marquant l’anniversaire du Primud d’or 2019, Safarel Obiang a reçu un message assez ironique d'Ariel Sheney. "Joyeux anniversaire au meilleur danseur de la Côte d’Ivoire. Pour moi, tu es le lass (meilleur) frère-sang’’, avait posté Ariel Sheney sur sa page Facebook.

Mercredi 1er juillet 2020, ce fut au tour du boss du label As Record de fêter son 30è anniversaire. Moment choisi par Le Safking pour rendre la monnaie de sa pièce à son congénère.

''Joyeux anniversaire à Juda de la plagiabonita alias Kakashi Sensei le DJ copieur. Lui là, même son bonjour, faut vérifier s'il n'a pas copié ça chez quelqu'un. Bon plagieur aussi'', a posté Safarel Obiang. Cette publication a aussitôt inondé la toile, suscitant de nombreux commentaires. Dans la foulée, Safarel a publié un autre message pour justifier son acte.

''Ahii les gens sont fâchés. Je souhaite un chic Happy Birthday à mon "frère sang" comme il me l'a lui même souhaité sans arrière pensée et avec tout le fair play possible'', a écrit Safarel Obiang tout en y ajoutant une capture d'écran de la fameuse publication d'Ariel Sheney.

Pour rappel, l'une des dernières chansons d'Ariel Sheney, intitulée ''Mon CD'' ou ''Mon Couper décaler'' a récemment été l'objet d'une vive polémique sur la toile. Le Petit Nouchi d'Abobo a été accusé de plagiat par un jeune artiste répondant au nom de Deo Jr.