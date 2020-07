France: Qui est le nouveau Premier ministre Jean Castex

Agé de 55 ans, Jean Castex a été nommé vendredi 3 juillet 2020 Premier ministre de France. Haut fonctionnaire, il remplace à ce poste Edouard Philippe qui a démissionné il y a quelques heures.

Macron a choisi Jean Castex

Le suspens n’aura pas duré longtemps à l’Elysée. Quelques minutes après l’annonce de la démission d’Edouard Phillipe, Emmanuel Macron a nommé son remplaçant à Matignon. Il s’agit de Jean Castex qui devient Premier ministre de France à 55 ans. L’annonce a été faite en fin de journée ce jour. Jean Castex a dans la foulée été chargé de former un nouveau gouvernement.

Haut fonctionnaire qui a longtemps exercé dans le domaine de la santé, Jean Castex avait été chargé de proposer à la France un plan de déconfinement progressif il y a quelques mois. C’est en avril dernier que son prédécesseur, Edouard Phillipe l’avait nommé patron de l’opération de déconfinement entamée le 11 mai dernier. Il avait ainsi proposé plusieurs solutions sur les plans sanitaires et économiques notamment pour faire de ce retour à la normale une opération efficace.

Carrière bien remplie dans l’administration pour Jean Castex

Sorti de la prestigieuse Ecole nationale d’administration (ENA) en 1991, Jean Castex a longtemps œuvré dans le domaine de la santé. Ce haut fonctionnaire réputé pour son franc-parler a occupé les fonctions de directeur des affaires sanitaires et sociales dans le Var. Il a été ensuite nommé directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale.

Proche de la droite du point de vue politique, Jean Castex a également travaillé avec l’ancien ministre Xavier Bertrand dont il a été directeur de cabinet au ministère de la Santé avant de le suivre au ministère du Travail. « Fonctionnaire d’une redoutable efficacité » selon Edouard Philippe, le nouveau Premier ministre français est également maire de la ville de Prades depuis 2008. Il a été récemment réélu avec 76 % des suffrages.